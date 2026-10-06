Vittoria Failla morta a 34 anni, il malore mentre insegnava danza: Carini piange la giovane mamma, donati gli organi

Vittoria Failla

Carini piange la maestra di danza

Aveva 34 anni, un figlio ancora piccolissimo e una passione trasformata in un lavoro capace di regalare emozioni alle sue allieve. La vita di Vittoria Failla, giovane mamma di Carini e maestra di danza, si è interrotta dopo un improvviso malore che l’ha colpita mentre si trovava nella scuola Arabesque Centro Studio Danza di Capaci.

Per giorni la comunità aveva sperato che potesse superare quella prova. La notizia della sua morte ha invece lasciato nel dolore non soltanto Carini, dove Vittoria viveva, ma anche Capaci, dove insegnava e aveva costruito un rapporto speciale con le sue allieve.

Il malore mentre insegnava alle sue allieve a Capaci

Vittoria si trovava nella scuola di danza quando è stata colta dal malore. Da quel momento è cominciata una corsa contro il tempo, con il trasferimento in ospedale e una speranza rimasta appesa fino all’ultimo alle condizioni della giovane insegnante.

Nel frattempo, a Carini, in tanti si erano raccolti in preghiera. Dalla Chiesa Madre era arrivato un invito a stringersi attorno alla famiglia e ad affidare Vittoria al Signore e alla Madonna del Rosario.

Una comunità che continuava a sperare si è trovata così a dover fare i conti con la notizia più dolorosa.

Una giovane mamma lascia un bambino piccolo

A piangere Vittoria sono innanzitutto il marito Cristian, il figlio di appena due anni, la mamma e la sorella Rosalia, insieme ai familiari e alle tantissime persone che avevano incrociato il suo cammino.

La sua era una presenza particolarmente conosciuta nel mondo della danza locale. Per le sue allieve non rappresentava soltanto una maestra chiamata a insegnare passi, tecnica e coreografie. Era una figura capace di trasmettere passione, dolcezza e amore per il ballo.

La danza occupava una parte importante della sua vita e Vittoria aveva trasformato quella passione in un modo per stare accanto alle ragazze, accompagnandole nella crescita attraverso il linguaggio del movimento e della musica.

La scelta di donare gli organi

Nel dolore della famiglia c’è però anche un gesto che lascia spazio alla speranza. Vittoria aveva scelto di donare i propri organi.

Una decisione maturata quando la morte sembrava ancora lontana e che, nel momento più drammatico, assume un significato ancora più profondo. Alcuni suoi organi potranno infatti continuare a vivere in altre persone, offrendo loro una possibilità che altrimenti non avrebbero avuto.

È l’ultimo gesto di una donna che, attraverso la danza, aveva fatto della capacità di trasmettere qualcosa agli altri una parte della propria vita. Ora quella scelta potrà trasformare il dolore della sua famiglia in una speranza concreta per altre persone.

Il dolore tra Carini e Capaci

La notizia ha rapidamente attraversato le due comunità legate alla giovane insegnante. Carini, dove Vittoria viveva con la famiglia, e Capaci, dove lavorava nella scuola Arabesque, si sono strette attorno ai suoi cari.

Per le sue allieve resta il ricordo di una maestra che non si limitava alla tecnica, ma cercava di trasmettere attraverso ogni lezione l’amore per quella disciplina che l’aveva resa felice.

A 34 anni, con un figlio ancora così piccolo, Vittoria lascia un vuoto difficile da accettare. Ma la sua scelta di donare gli organi permetterà a una parte di quella vita spezzata troppo presto di continuare altrove, trasformando una tragedia in una possibilità di rinascita.