Willy Monteiro, Laura ha detto sì a Mario Pincarelli: ‘Lo aspetterà’, le nozze in rosa antico

Mario Pincarelli, condannato in via definitiva alla pena di 22 anni di carcere per l’omicidio di Willy Monteiro avvenuto a Colleferro il 6 settembre del 2020, si è sposato con rito civile con la 28enne Laura Raffo. La 28enne è arrivata a bordo di una Fiat 500 e per l’occasione ha indossato un abito rosa antico e glitter.

Mario Pincarelli è convolato a nozze con la commessa Laura Raffo: è stato condannato a 22 anni per l’omicidio di Willy

Alla cerimonia erano presenti i due promessi sposi, l’avvocato di lui, la madre di lei e il compagno di cella di Pincarelli. Dopo la cerimonia, secondo quanto apprende LaPresse, si è tenuto un mini rinfresco. Laura Raffo ha 28 anni, fa la commessa ed è nata a Bracciano e si dice “innamorata” e convinta dell’innocenza di Pincarelli.

Niente foto per loro ma la possibilità di potersi vedere in durante i colloqui in carcere una volta a settimana. Dopo il matrimonio con Mario Pincarelli, al termine della della cerimonia in carcere a Civitavecchia, la fresca sposa ha aggirato il presidio dei giornalisti, in presidio davanti il penitenziario, lasciando l’istituto penale da una uscita di servizio.

‘Non cerco notorietà’, il legale di Pincarelli: ‘Convinta della sua scelta e della sua innocenza’

L’unica a parlare è l’avvocato Loredana Mazzenga, legale di Pincarelli e testimone di nozze. La ragazza è “tanto convinta. Sorprendentemente è convinta di questa sua decisione” – ha detto Mazzenga. Sa che ci vorrà del tempo prima che possa incontrarlo “ma lei ha detto che lo aspetterà. Da donna e da avvocato le ho spiegato la vicenda e lei ha detto che lo aspetterà” -ha aggiunto Mazzenga. Laura Raffo ha riferito che non cerca notorietà. A proposito del suo ruolo da avvocato e testimone Mazzenga ha detto: “Sono una professionista ma anche un essere umano”.