Ballo del qua qua gate, Travolta non firma liberatoria ma finisce nel mirino per le scarpe: Amadeus sbotta

Sanremo 2024 rischia di passare alla storia come quella Ballo del qua qua gate con John Travolta che non ha concesso la liberatoria per il video dell’esibizione con Amadeus e Fiorello all’esterno dell’Ariston. L’attore però si è trovato coinvolto in un’altra querelle.

John Travolta non firma la liberatoria per il video del Ballo del qua qua, il Codacons presenta esposto per pubblicità occulta

Il Codacons ha infatti presentato esposto ad Agcom e Antitrust affinché aprano una formale indagine sulle scarpe indossate dalla star americana. L’attore risulta essere legato da rapporti commerciali con l’azienda di calzature U-Power e durante l’esibizione avrebbe indossato un modello di scarpe del marchio di cui è testimonial. ”Secondo quanto riportato dal Corriere della sera, inoltre, l’attore avrebbe ricevuto un compenso da 1 milione di euro dalla U-Power per salire sul palco dell’Ariston. Denaro che si aggiunge all’esorbitante cachet da 200 mila euro che la Rai, stando a quanto pubblicato da Adnkronos, avrebbe riconosciuto a John Travolta peraltro per un siparietto ridicolo e di dubbio gusto, bocciato da pubblico e critica” – scrive il Codacons.

I vertici Rai: ‘Ha firmato la liberatoria per la diretta, ha preso solo un rimborso spese ma è stato un errore non oscurare le scarpe’

Sia sulla questione del video rimosso che della contestata pubblicità occulta è intervenuta la vicedirettrice Intrattenimento Prime Time, Federica Lentini. “liberatoria? John Travolta ha firmato un contratto con una serie di diritti, solo per la diretta”. Sulla clip rimossa ha precisato che c”è “nella versione integrale del Festival, poi sono stati vincolati i diritti in base agli accordi contrattuali”. Per quanto riguarda le scarpe ha ammesso che è stato un errore non oscurarle. “Travolta è arrivato in camerino all’ultimo momento ed è entrato sul palco. Nessuno ha notato le scarpe. L’inquadramento sui piedi è avvenuto perché ballando quella è l’inquadratura”.

Il direttore Intrattenimento Prime Time della Rai Marcello Ciannamea ha aggiunto che “Non ha preso un cachet ma solo un rimborso spese. Anche basso. Altro non c’è”. In prima fila all’Ariston, tra l’altro, c’era il presidente di U Power che si è dichiarato estraneo all’accordo con tra l’artista e la Rai. I vertici di Viale Mazzini hanno ribattuto alla Codacons sottolineando che non c’era nessun accordo commerciale con John Travolta.

Polemiche che hanno lasciato esterrefatto Amadeus che ha replicato in conferenza stampa alle critiche ricevute. “Tutto questo su dramma su John Travolta onestamente non lo capisco. È stata una gag divertente. Lui era a conoscenza di tutto. Sul momento ci ha ripensato? Non ha gradito? Non so dirlo. Non è successo nulla di grave. Ma non è questa gag il problema del Festival di Sanremo. Ma perché non parliamo di Allevi? Di ‘Mare Fuori’?” – ha sbottato il direttore artistico.

Amadeus: ‘John Travolta era a conoscenza di tutto, tutto questo dramma onestamente non lo capisco’

“John Travolta è venuto a rimborso spese. Capisco le polemiche se fosse stato pagato chissà quanto. Stiamo cercando un caso dove il caso non c’è” – Amadeus ha precisato di non conoscere la marca delle scarpe. “Come potete immaginare che io faccia promozione a un paio di scarpe di Travolta? Il Fantasanremo è questo”.