Foggia, strazio per i 3 tifosi morti nell’incidente di rientro dalla partita: ‘Preferirei essere morto io’

É di tre morti e sette feriti, di cui due gravi e ricoverati nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Carlo di Potenza, il bilancio dell’incidente stradale sulla Potenza–Melfi in cui sono rimasti coinvolti alcuni tifosi foggiani la sera di domenica 13 ottobre. Le vittime sono: Samuele Del Grande, di 13 anni, Michele Biccari (17 anni) e Gaetano Gentile (21 anni). Viaggiavano a bordo di un minivan che si è scontrato con un’altra vettura. Coinvolto anche un pullman di tifosi.

Tre morti e due feriti gravi nell’incidente sulla Potenza-Melfi

I tre giovani erano di ritorno nella città pugliese dopo aver assistito allo stadio Viviani alla partita valida per la nona giornata del girone C della serie C. Strazianti le parole del papà del barlettano Gaetano Gentile che ha pubblicato una foto abbracciato al figlio con sciarpa e cappellino di lana: “Voglio ricordarti così. Vorrei essere morto io ma ora lotterò per te e Michele (il fratello più piccolo, nda) più di prima. Mi hai lasciato troppo presto figlio mio. Riposa in pace Gaetano. Gli angeli ti accoglieranno in paradiso” – le commoventi parole di Antonio Gentile.

Sull’incidente indaga la procura di Potenza. Il vicepresidente, Emanuele Canonico, e l’allenatore del Foggia, Ezio Capuano, si sono recati all’ospedale San Carlo di Potenza dove sono ricoverati in condizioni gravissime due giovani tifosi (uno di 18 e l’altro di 15) coinvolti nell’incidente.

Il papà di Gaetano Gentile: ‘Mi hai lasciato troppo presto figlio mio’, deceduti anche Samuele Del Grande e Michele Biccari

Tutto il mondo sportivo barlettano si è unito al dolore di Antonio, figura storica della tifoseria del Barletta: “Il presidente Michele Dibenedetto, il vicepresidente Vincenzo Bellino, i soci, i dirigenti, lo staff tecnico e sanitario, i calciatori e tutti i collaboratori dell’ASD Audace Barletta 1958 sconvolti partecipano all’immenso dolore per la prematura scomparsa dei tre giovani tifosi del Foggia, di ritorno dalla partita della loro squadra del cuore a Potenza“.

“In queste ore concitate il Calcio Foggia 1920 esprime il suo cordoglio alla Foggia Ultras e alle loro famiglie”. Con questo messaggio la società Calcio Foggia 1920 esprime il suo cordoglio. Anche il club lucano “esprime il più sentito cordoglio alla comunità foggiana”. La sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, ha riferito che sarà proclamato lutto cittadino il giorno dei funerali dei tre giovani tifosi deceduti nell’incidente stradale.