Il viaggio di nozze a Venezia si trasforma in tragedia sul bus della morte per Marko e Antonela

Venti giorni fa avevano coronato il loro sogno d’amore pronunciando il sì più dolce per poi vivere i primi giorni da sposini a Venezia, un luogo magico per gli innamorati.

In pochi giorni un crudele destino ha separato per sempre Antonela Perkovic, 25 anni, e Marko Bakovic, 24 anni. Erano saliti sul bus della morte, precipitato dal cavalcavia di Mestre, al camping Hu di Marghera. Lei, incinta, è morta sul colpo mentre il marito è arrivato in gravi condizioni all’ospedale di Mirano ma sarebbe fuori pericolo. Dovrà sopravvivere ad un dolore ancora più lancinante. In pochi secondi ha perso l’amata e il figlio tanto desiderato.

Come riferito dai media croati i due giovani provenivano da Spalato, in Dalmazia ed aveva già visitato Firenze e Roma. Sia i genitori di Marko Bakovic che di Antonela Perkovic sono stati accolti dal comune di Venezia e dal personale della Ulss 3 Serenissima.

“Si erano sposati il ​​13 settembre e avevano scelto proprio Venezia per coronare il loro sogno d’amore. La tragedia del bus li ha sorpresi assieme, alla fine di una giornata in laguna. L’ ultimo viaggio, che li ha separati per sempre” – ha scritto il governatore del Veneto Luca Zaia.

Marko, diplomato in una scuola alberghiera, tifosissimo dell’Hajduk, giocava come centrocampista nello Sloga Mravince (aveva militato anche nell’Rnk Spalato) dopo un passato che lo aveva visto girare diverse squadre, tra cui anche una tedesca. Quando non è sul rettangolo verde lavora in un cantiere. Come riferito dai media croati “Antonela era incinta ed era felicissima per la sua gravidanza. Non pensava ad altro che al bimbo che sarebbe nato”.