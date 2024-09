Leclerc trionfa a Monza nel Gp d’Italia: ‘Gli spalti mi hanno spinto verso la vittoria’

Una marea rossa di tifosi Ferrari ha invaso la pista dopo la vittoria a Monza di Charles Leclerc nel GP d’Italia di Formula 1 assiepandosi sotto il podio in attesa del monegasco. “Come mi fai sognare, come mi fai sognare…”: è l’esultanza del monegasco nella squadra radio subito dopo aver tagliato da primo il traguardo mentre Alex Del Piero sventola la bandiera a scacchi.

L’urlo di Leclerc al team radio Ferrari: ‘Come mi fai sognare, come mi fai sognare’

Striscioni e cori hanno atteso l’arrivo di Leclerc, visibilmente emozionato non appena salito sul gradino più alto, mentre i fan hanno intonato l’inno di Mameli, prima di essere inondati dallo champagne versato dallo stesso pilota della Ferrari. “É una sensazione incredibile. La prima volta al primo anno in Ferrari è stato speciale, mi sono sempre detto che se ci fosse stata una seconda volta lo sarebbe stato meno ma non è così. Questa volta è stata emozionante come la prima”.

Questa non é una foto, questo é un QUADRO…#DelPiero che sventola la bandiera a scacchi a #Leclerc 👌😍 pic.twitter.com/TRlVaJP3NQ — RiD ThE RoCk™️ (@RidTheRock) September 1, 2024

Sono le prime parole di Charles Leclerc dopo aver vinto il Gran Premio d’Italia. Poi, rivolgendosi ai tifosi che gli hanno tributato un incredibile boato appena apparso sugli schermi: “Forza Ferrari “. Il pilota della Ferrari ha rimarcato quanto sia stata importante la spinta dell’onda rossa per poi soffermarsi sulle prospettive future.

“I tifosi esultavano nel 2019 per la mia vittoria che è stata un sogno per me. Vincere qua è sempre speciale grazie ai tifosi, al loro sostegno, alla loro spinta. Gli ultimi giri ho provato un’emozione incredibile. Vedevo gli spalti che mi spingevano alla vittoria. Gli aggiornamenti del pacchetto hanno funzionato bene. La McLaren resta favorita ma anche a Baku possiamo fare qualcosa di speciale”.

La gioia incontenibile del monegasco: ‘Emozionante come la prima volta, trascinato dagli spalti all’ultimo giro’

La Ferrari di Leclerc ha beffato le due McLaren di Oscar Piastri, secondo e Lando Norris, partito dalla pole position, che chiude terzo. Ai piedi del podio l’altra rossa di Carlos Sainz che mette in evidenza l’ottimo lavoro svolto dal muretto della scuderia di Maranello. Quinta la Mercedes di Lewis Hamilton e solo sesta la Red Bull del campione del mondo Max Verstappen.