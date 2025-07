Oasis, la leggenda è tornata: reunion storica e commozione a Cardiff dopo 16 anni di silenzio

Emozione e commozione per il ritorno degli Oasis

La grande attesa è finita: gli Oasis inaugurano il tour mondiale con un concerto leggendario

“È fatta, non si torna indietro”, ha dichiarato Noel Gallagher tra gli applausi. Accanto a lui, Liam ha aggiunto: “È bello essere tornati”. Così si è aperta la prima tappa del tour mondiale degli Oasis, con uno show memorabile al Principality Stadium di Cardiff. Un evento atteso da 16 anni, che ha visto 74.000 fan accogliere con entusiasmo la reunion della band simbolo del britpop.

Una storia che riparte dal 2009

Era il 28 agosto 2009 quando i fratelli Gallagher si divisero nel backstage del festival Rock en Seine di Parigi, decretando la fine degli Oasis con una lite e una chitarra rotta. Da allora, solo frecciatine e dissapori, fino al lento disgelo iniziato nel 2023 e culminato nell’annuncio della reunion. Ora, il tour 2025 prevede 41 tappe tra Regno Unito, Irlanda, Stati Uniti, Giappone, Australia e Brasile. Oltre 900.000 biglietti già venduti.

Cardiff in delirio tra ‘Wonderwall’ e cori collettivi

Il concerto è stato una vera esplosione di emozioni. Tra i 23 brani in scaletta, spiccano i classici intramontabili come Don’t Look Back in Anger, Champagne Supernova, Wonderwall, Supersonic e Rock ’n’ Roll Star. Atmosfera elettrica, cori da stadio e momenti toccanti: durante Live Forever, sul maxischermo è apparsa la foto di Diogo Jota, il calciatore portoghese recentemente scomparso in un incidente.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Tonight, Oasis returned back on stage for the first time since 15 years. During their song 'Live Forever' there was a tribute for Diogo Jota. pic.twitter.com/EdRq9adDLc — The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) July 4, 2025

Liam e Noel, un abbraccio storico

I due fratelli hanno regalato ai fan un momento commovente: stretti in un abbraccio sul palco durante Cigarettes and Alcohol, hanno suggellato la pace ritrovata. “Mettetevi le braccia l’un l’altro come se vi amaste”, ha esortato Liam alla folla. E quando ha scherzato con un fan: “Valeva la pena pagare 40.000 sterline per il biglietto?”, il boato della folla è stata la risposta più eloquente.

L’omaggio di Cesare Cremonini e il passaggio di testimone

A Bari, in contemporanea, Cesare Cremonini ha omaggiato gli Oasis durante il suo concerto intonando Cigarettes & Alcohol. “È per i fratelli più famosi del mondo”, ha detto. Un gesto che testimonia quanto la musica degli Oasis sia ancora viva nelle generazioni che li hanno amati… e in quelle che stanno per scoprirli.

Because we need each other, we believe in one another #oasislive25 pic.twitter.com/P3tRl0mNj3 — Oasis (@oasis) July 5, 2025