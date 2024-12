Mariotto perde le staffe con Staffelli: ‘Stai lontano o te lo do in testa’, tapiro di Striscia distrutto

Ha abbandonato improvvisamente la semifinale del 30 novembre di Ballando con le stelle. Il caso Guillermo Mariotto ha infiammato in questi giorni i fan del programma con lo stilista che ha spiegato di essere andato via per un improvviso malore della première della maison Gattinoni che si sarebbe dovuta occupare di una importantissima commessa per un matrimonio in Arabia Saudita.

Valerio Staffelli raggiunge Guillermo Mariotto per la consegna del tapiro d’oro di Striscia ma lo stilista reagisce male

Mariotto è stato raggiunto all’aeroporto di Roma – Fiumicino da Valerio Staffelli di Striscia la notizia ma la consegna del tapiro d’oro ha avuto un epilogo inaspettato. “Questa sigaretta va a finire in un posto” – ha detto lo stilista all’inviato del tg satirico che ha prontamente replicato. “Questa è una minaccia?” Tra il serio e il faceto l’italo venezuelano ha riferito che sarebbe finita in un posacenere. “Lo scelgo io. Voglio che chiudi la bocca quando scelgo il posacenere” – ha aggiunto.

“Stai lontano o questo affare te lo do in testa” – ha aggiunto Mariotto. “Poi, visibilmente innervosito, lo storico giudice del talent di Raiuno è fuggito (sì, anche questa volta) a bordo di un van. Non prima di chiudere violentemente la portiera dell’auto, sbattuta contro il Tapiro d’oro finito a terra a pezzi” – si legge sul sito di Striscia la notizia. L’intero servizio sarà trasmesso sabato 7 dicembre nel corso del tg satirico di Canale 5.