Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Notizie Audaci

Venus Williams si è sposata: nozze da favola in Florida con Andrea Preti, 5 giorni di festa

DiRedazione

Pubblicato: 23 Dic, 2025 - ore: 23:28
Andrea Preti e Venus WilliamsAndrea Preti e Venus Williams

Il sì ufficiale dopo il matrimonio “segreto” in Italia

Venus Williams è ufficialmente una donna sposata. La sette volte vincitrice di tornei del Grande Slam ha legalizzato la sua unione con Andrea Preti, attore ed ex modello italiano, al termine di una cerimonia spettacolare durata cinque giorni in Florida. A rivelarne i dettagli è stata la stessa tennista in un’intervista a Vogue, che ha svelato il dietro le quinte di uno dei matrimoni più sorprendenti dell’anno.

Dopo un rito simbolico celebrato a Ischia il 18 settembre, la coppia ha scelto di rendere ufficiale il matrimonio negli Stati Uniti. Venerdì scorso Venus e Andrea si sono presentati in tribunale in Florida per completare le pratiche legali, mentre il giorno successivo hanno festeggiato con amici e familiari intimi in una residenza privata di proprietà della campionessa a Palm Beach.

Cinque giorni di lusso, sport e celebrazioni

Le nozze non sono state un semplice evento, ma un vero e proprio wedding retreat. Cinque giorni di festeggiamenti che hanno incluso:

  • soggiorni su yacht di lusso,
  • cene in ristoranti esclusivi,
  • pomeriggi dedicati allo sport, tra pallavolo, pickleball e percorsi a ostacoli.

A rendere ancora più iconica l’atmosfera, un dettaglio non passato inosservato: gli yacht sarebbero stati offerti da Serena Williams, sorella minore di Venus e 23 volte campionessa Slam, confermando il forte legame familiare che ha accompagnato tutta la cerimonia.

Dieci abiti su misura e un nome dell’alta moda

Per l’occasione, Venus Williams non ha lasciato nulla al caso. La tennista, 45 anni, ha raccontato di aver fatto realizzare dieci abiti su misura, indossati nei vari momenti delle celebrazioni. Tra questi, uno firmato dallo stilista libanese Georges Hobeika, simbolo di un’eleganza sofisticata e internazionale.

Un guardaroba che ha accompagnato una festa pensata nei minimi dettagli, tra intimità e spettacolo, lontana dai riflettori ma curata come un grande evento mondano.

L’incontro a Milano e l’amore a prima vista

Venus Williams e Andrea Preti, 37 anni, si sono conosciuti durante la Settimana della Moda di Milano nel settembre 2024. Secondo la tennista, è stato amore a prima vista. Ma la loro storia è stata subito messa alla prova da una notizia inattesa.

Durante i primi mesi di frequentazione, a Venus è stata diagnosticata l’adenomiosi, una patologia che colpisce il tessuto endometriale e che ha richiesto un intervento chirurgico.

“Andrea è stato fondamentale nel momento più difficile”

Williams ha raccontato a Vogue uno dei passaggi più intimi della loro relazione:

“Mi sono operata un mese dopo che io e Andrea ci eravamo conosciuti. È stato pazzesco, ma è così che ci siamo davvero conosciuti”.

In quel periodo delicato, Preti si è rivelato una presenza costante e decisiva, rafforzando un legame nato sotto i riflettori ma cresciuto nella vulnerabilità.

Perché due matrimoni

La scelta di celebrare due cerimonie non è stata romantica soltanto, ma anche pratica. Il sogno della coppia era sposarsi in Italia, in un luogo simbolico come Ischia. Tuttavia, come ha spiegato Venus:

“Non avevamo abbastanza tempo per la burocrazia. Essendo straniera, servono circa otto mesi”.

Da qui la decisione: un primo matrimonio simbolico in Italia e un secondo, definitivo, in Florida, terra d’origine della campionessa.

Un nuovo capitolo per Venus Williams

Dopo una carriera leggendaria e battaglie personali lontane dai campi da tennis, Venus Williams apre ora un nuovo capitolo della sua vita. Lontano dai tornei, ma non dalla forza che l’ha sempre contraddistinta.

Un matrimonio che è insieme celebrazione, rinascita e dichiarazione d’amore.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità Notizie Audaci

Quella sera del 23 novembre 1980, il ricordo

Nov 23, 2025 Giuseppe D'Alto
Notizie Audaci

Cobolli eroe d’Italia: battuto Bergs al tie-break, azzurri in finale di Coppa Davis con dedica speciale

Nov 21, 2025 Giuseppe D'Alto
Notizie Audaci

Beppe Vessicchio, l’ultima intervista a Verissimo: l’amianto e i polmoni compromessi

Nov 15, 2025 Giuseppe D'Alto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Notizie Audaci

Venus Williams si è sposata: nozze da favola in Florida con Andrea Preti, 5 giorni di festa

Gossip e TV

Sanremo 2026, il colpo a sorpresa: Belen con Samurai Jay per tutte le serate e per la cover arriva Zucchero

Attualità

Moritz muore a 4 anni dopo l’incidente in piscina a Curon: indagati madre, zia e bagnino

Sport

Choc nel biathlon: Sivert Bakken muore nel sonno in hotel in Trentino, era tornato alle gare dopo la malattia

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.