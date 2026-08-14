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Buon Ferragosto, frasi da inviare su WhatsApp o condividere oggi 15 agosto

DiMario De Santi

Pubblicato: 14 Ago, 2026 - ore: 23:40 #15 agosto, #buon ferragosto, #ferragosto 2021, #frasi buon ferragosto, #Madonna dell Assunta
Ferragosto

Il Ferragosto segna il giro di boa dell’estate… Gli ultimi sussulti di una bella stagione che ci accompagnerà ancora per un mese ma con sempre meno vacanze e relax. C’è chi le finirà oggi in concomitanza con il 15 agosto, festa della Madonna dell’Assunta, e che magari iniziato il meritato riposo dopo un anno di fatiche. Ferragosto per molti è tradizione da vivere con una giornata interminabile a mare in dolce compagnia, con la famiglia o gli amici… Magari dopo una notte in spiaggia illuminati dal falò.

Tradizione che per altri vuol dire anche una piacevole gita in montagna e tanta buona carne alla griglia per un pranzo gustoso fatto di pietanze caserecce. C’è chi stringerà i denti e si calerà lontano da distrazioni nel lavoro quotidiano e chi solo in casa troverà conforto anche nella telefonata di un parente e di un amico. La speranza è che per tutti questo giorno sia piacevole e sereno… Da condividere con gli amici anche attraverso una frase di buon Ferragosto che lascia il segno da inviare oggi, agosto, via WhatsApp o via social.

Frasi per augurare buon Ferragosto da inviare su WhatsApp

  • A chi si gode straordinari giorni di vacanza, a chi è a riposo fra le mura di casa. A chi oggi parte, A chi resta. A chi lavora e a chi si riposa. A chi festeggerà con le persone care. A tutti quanti auguro un buon Ferragosto.
  • A chi è lontano, a chi non sa dove andare, a chi sorride al cielo o si tuffa in mare. Auguro un Ferragosto da ricordare (Stephen Littleword)
  • Le cose più belle della vita non si guardano con gli occhi ma si sentono con il cuore. Un caloroso augurio di buon Ferragosto.
  • Fuochi d’artificio, stelle cadenti e sogni in riva al mare. Se l’estate è un sentimento ferragosto ne è il cuore.
  • Il ferragosto non è una festa, è un incantesimo, una magìa, una fattura. Irretisce le folle, ispira programmi insensati, o immerge in una torva e diffidente sonnolenza. (Giorgio Manganelli)
  • Tutto mi andava male quell’estate e, come venne Ferragosto, mi trovai a Roma senza amici, senza donne, senza parenti, solo.
    Alberto Moravia, Scherzi di Ferragosto,1954
  • Era un ferragosto di caldo schifo. Una di quelle tarde mattinate in cui la maggior parte dei cristiani non può fare nient’altro che una pennichella in spiaggia. Luca Ricci, Ferragosto addio!,
  • Ferragosto è passato, siamo quasi a Natale.
  • Ama il prossimo tuo. A ferragosto. Su un autobus pieno di gente. Senza aria condizionata. Prova!  Enrico Vaime
  • La vita non si misura attraverso il numero di respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. Buon Ferragosto (Maya Angelou).
  • Con la carne al girarrosto se in montagna si va per Ferragosto, se andiamo al mare e il caldo ci assale con una granita ci possiamo consolare. Auguri.

Di Mario De Santi

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