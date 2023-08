Coppia di Chicago si sposa sul Lago di Como, è polemica social: ‘Maleducati’

Una coppia di Chicago ha deciso di convolare a nozze a Como. Una questa decisione che ha scatenato un acceso dibattito sul web.

Liz Inglisa è finita nel mirino degli utenti di TikTok dopo aver raccontato che si sposerà in una villa da 100.000 dollari a Como

In modo particolare a finire sotto accusa da parte del popolo di TikTok è stata la 25enne Liz Inglisa, originaria di Chicago, che il prossimo anno coronerà il suo sogno d’amore all’interno di una delle più prestigiose ville presenti sul lago di Como ovvero Villa Balbiano.

Stiamo parlando di “una villa di grande lusso da 100.000 dollari considerata non solo una delle più belle ma anche una delle più lussuose presenti in zona” (utilizzata come sfondo per film di successo come Casino Royale e Star Wars). La futura sposa ha pensato bene di condividere sui social l’intera organizzazione dell’evento ma tutto questo ha alimentato una grossa polemica.

‘Scortesi e maleducati nell’organizzare le nozze così lontano’, la replica della 25enne

Infatti in molti hanno colto l’occasione per criticare tale scelta sostenendo che organizzare un matrimonio in una location così tanto distante da casa, e di preciso all’estero, significa essere maleducati e scortesi nei confronti degli ospiti costretti a dover affrontare un viaggio non indifferente.

La futura sposa ha però deciso di intervenire svelando che questo rappresentava per lei e per il futuro marito un sogno nel cassetto che i familiari e gli amici hanno deciso di accogliere con piacere.