Coppia focosa sorpresa sulla ruota panoramica al Download Festival: indaga la polizia, il video fa il giro del web

Coppia sorpresa in intimità sulla ruota panoramica al Download Festival

L’episodio è avvenuto davanti a migliaia di spettatori poco prima del concerto dei Guns N’ Roses

Un episodio insolito ha attirato l’attenzione del pubblico durante il Download Festival, uno dei più importanti eventi rock e metal del Regno Unito. Una coppia è stata infatti notata mentre teneva comportamenti intimi all’interno di una cabina della ruota panoramica installata nell’area del festival, sotto gli occhi di migliaia di persone presenti a Donington Park, nel Leicestershire.

La vicenda è avvenuta nella serata di sabato, poco prima dell’attesissima esibizione dei Guns N’ Roses, prevista sul palco principale davanti a decine di migliaia di spettatori.

L’episodio durante l’attesa del concerto

Secondo le testimonianze raccolte sul posto, inizialmente molti presenti pensavano che la coppia stesse semplicemente osservando il panorama o abbracciandosi all’interno della cabina trasparente della ruota panoramica.

Con il passare dei minuti, però, alcuni spettatori si sarebbero accorti che i due stavano assumendo atteggiamenti ben diversi, attirando rapidamente l’attenzione delle persone presenti nell’area.

Alcuni video, poi diffusi sui social network, hanno contribuito a far diventare l’episodio virale nel giro di poche ore.

Testimoni increduli: “Mai visto nulla del genere”

Tra coloro che hanno assistito alla scena c’è anche un frequentatore abituale del festival, che ha raccontato ai media britannici il proprio stupore.

Secondo il testimone, l’episodio sarebbe avvenuto in uno dei momenti di maggiore affluenza della serata, mentre migliaia di fan attendevano l’inizio del concerto della storica band americana.

“Partecipo al Download Festival da anni e non avevo mai visto una situazione simile”, avrebbe spiegato, sottolineando come la vicenda abbia rapidamente attirato l’attenzione di gran parte del pubblico presente.

La polizia ha aperto un’indagine

La polizia del Leicestershire ha confermato di essere a conoscenza dei filmati circolati online e di aver avviato accertamenti per identificare le persone coinvolte.

In una nota, le forze dell’ordine hanno spiegato che gli agenti sono in contatto con gli organizzatori del festival e che le verifiche sono tuttora in corso.

Al momento non risultano identificate ufficialmente le due persone protagoniste dell’episodio.

Il Download Festival richiama ogni anno migliaia di fan

L’evento, ospitato ogni anno a Donington Park, è considerato il principale festival britannico dedicato alla musica rock e metal e richiama circa 80mila spettatori provenienti da tutto il Regno Unito e dall’estero.

L’edizione di quest’anno ha visto esibirsi alcuni dei nomi più importanti della scena internazionale, tra cui proprio i Guns N’ Roses.

Accanto ai concerti, il festival propone tradizionalmente attrazioni, aree campeggio e numerose attività collaterali che trasformano l’evento in una vera e propria città temporanea dedicata agli appassionati di musica.

Questa volta, però, a far discutere non è stata soltanto la musica. L’episodio avvenuto sulla ruota panoramica è diventato uno dei temi più commentati sui social nelle ore successive al festival, mentre gli investigatori proseguono il lavoro per ricostruire con precisione quanto accaduto.