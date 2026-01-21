Film e gioco: il mattatore delle pellicole cinematografiche

Film e gioco, il blackjack per narrazioni intense e strategiche

Il cinema esplora il tema del gioco, utilizzando il blackjack per narrazioni intense e strategiche

Nella sua storia ultracentenaria il cinema ha trattato e continua a trattare gli argomenti più svariati facendoci divertire, commuovere, emozionare, ma anche impaurire. Tra le innumerevoli tematiche affrontate c’è anche quella del gioco, talvolta utilizzando le sale da gioco per l’ambientazione di specifiche dinamiche inerenti al film, altre volte focalizzando il gioco come tema della pellicola. Tra i giochi più considerati dai registi c’è il blackjack, una simile predilezione è casuale o ci sono specifiche ragioni?

La ragione, presumibilmente, consiste nel fatto che il blackjack combina elementi drammatici e psicologici che permettono di costruire narrazioni ad alta intensità. A differenza di altri giochi basati sulla casualità, il blackjack consente ai giocatori di influenzare l’esito tramite la strategia e il calcolo delle probabilità. Il tema dell’individuo brillante che vince usando solo la propria intelligenza è un archetipo narrativo molto forte. A differenza di altri giochi, il blackjack è veloce, l’attesa dell’ultima carta crea una naturale attesa, ideale per il montaggio cinematografico, permettendo di alternare primi piani carichi di suspense a momenti di azione immediata.

Drammi e noir come Il collezionista di carte e Croupier offrono prospettive uniche sul gioco

Naturalmente una parte non secondaria ce l’hanno anche le ambientazioni in sale da gioco, sfruttando il fascino e il glamour di contesti lussuosi, che fungono da sfondo visivamente stimolante e simbolico per storie avventurose e ricche di colpi di scena. Infine molte pellicole si basano su fatti realmente accaduti che tuttavia si prestano perfettamente nella trattazione della fiction. Partendo da queste considerazioni potremmo suddividere i film sul blackjack in categorie:

Film ispirati a fatti reali. 21 (2008): È il film di riferimento per eccellenza. Basato sul libro Bringing Down the House, racconta la storia vera del MIT Blackjack Team , un gruppo di studenti geniali guidati da un professore (Kevin Spacey) che utilizza complessi sistemi matematici per vincere milioni. The Last Casino (2004): Talvolta considerato la versione canadese (e per molti più realistica) di 21. Un professore universitario crea una squadra di tre studenti per ripagare un debito con uno strozzino. Il film molto focalizzato sulla tecnica e sulla tensione psicologica.



Drammi e Noir Il collezionista di carte (The Card Counter, 2021): Diretto da Paul Schrader, segue un ex interrogatore militare (Oscar Isaac) che diventa un giocatore professionista di blackjack. Croupier (1998): Un punto di vista unico perché racconta il blackjack dal punto di vista del croupier. Clive Owen interpreta uno scrittore fallito che inizia a lavorare come croupier, svelando le dinamiche che regolano il casinò. Stacy’s Knights (1983): Un giovane Kevin Costner interpreta un esperto di blackjack che addestra una ragazza con un talento naturale per il conteggio delle carte. Un piccolo “cult” per gli appassionati del genere.



Commedie e scene celebri Rain Man – L’uomo della pioggia (1988): La scena in cui Dustin Hoffman (Raymond) usa le sue capacità mnemoniche per contare le carte a un tavolo di blackjack di Las Vegas è probabilmente la più famosa di sempre. Una notte da leoni (The Hangover, 2009): Contiene una parodia geniale di Rain Man, in cui Alan (Zach Galifianakis) si rivela improvvisamente un genio del blackjack per salvare i suoi amici. Swingers (1996): Celebre per la scena comica del “Double Down on 11” (raddoppiare sull’11), una situazione che capita di frequente nelle sessioni di gioco.

