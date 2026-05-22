La moglie chiede il divorzio, lui organizza una festa con 150 invitati: ‘Non era una vendetta’

Francesco Palombino festeggia il divorzio

Dalla separazione alla maxi festa: il modo scelto per chiudere un capitolo della vita

Di solito si festeggia l’inizio di una storia. Questa volta, invece, è diventata virale la scelta di celebrare la fine.

A far discutere sui social è Francesco Palombino, protagonista di una vicenda raccontata anche durante la trasmissione La Volta Buona condotta da Caterina Balivo.

Palombino ha deciso di organizzare una vera e propria festa per il divorzio, con 150 invitati, tavoli assegnati, menu dedicato, torta finale e open bar.

Una scelta che, a prima vista, può sembrare provocatoria. Ma il diretto interessato ha raccontato una motivazione molto diversa.

«Quando ci si lascia non è mai una bella cosa. Si soffre e io ho passato un periodo davvero buio», ha spiegato.

“Mi ha lasciato lei, ma ho sofferto”: il racconto della separazione

Secondo il suo racconto, il momento della rottura risale al 2023, quando l’ex moglie avrebbe deciso di interrompere il matrimonio.

Palombino non ha nascosto il peso emotivo di quella fase.

«Non andavamo più d’accordo, mi ha lasciato lei. Ma ho sofferto», ha raccontato.

Da lì sarebbe nata l’idea di dare una forma diversa alla fine della relazione: non cancellare il dolore, ma segnare simbolicamente il passaggio verso una nuova fase della vita.

Per questo motivo la festa è stata organizzata come una vera cerimonia.

C’era però una regola precisa per tutti gli invitati: presentarsi rigorosamente in abito da cerimonia.

L’invito all’ex moglie e la precisazione: “Non era una ripicca”

Tra i dettagli che hanno attirato maggiore curiosità c’è anche un altro particolare.

In un primo momento l’ex moglie non avrebbe dovuto partecipare, ma successivamente Francesco avrebbe deciso di invitarla.

Alla fine, però, lei non si è presentata.

«Ha un carattere diverso dal mio, ma ci tengo a precisare che la mia festa non è stata una ripicca né una vendetta», ha spiegato.

L’obiettivo, nelle sue intenzioni, era un altro: trasformare una fase difficile in un momento di condivisione e alleggerimento.

La riflessione che ha acceso il dibattito: celebrare una fine per ripartire

Dietro la scelta, racconta Palombino, c’è stata anche una riflessione più ampia.

«Ho pensato che ci fossero tantissime altre persone che soffrono profondamente per una separazione».

Da qui l’idea di considerare il divorzio non soltanto come una perdita ma anche come l’inizio di un nuovo capitolo.

Nel racconto emerge però anche l’aspetto più delicato della vicenda: quello familiare.

In una precedente intervista aveva spiegato che il punto più complesso resta trovare un equilibrio tra il desiderio di ricostruire la propria vita e quello di restare un padre presente per il figlio.

Ed è forse proprio questo il dettaglio che ha acceso il dibattito online: non tanto la festa in sé, quanto il modo in cui ciascuno prova a dare un significato alla fine di una storia.