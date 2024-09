‘Gliel’ho lesionato durante un rapporto intimo’, il racconto choc della modella Hayley Davies

“Gli infortuni sessuali capitano, è del tutto normale.” La modella Hayley Davies in un’intervista concessa all’influencer Ana Nello ha lasciato tutti senza parole nel raccontare che durante un rapporto intimo con un “bel ragazzo dell’esercito” ha lesionato le sue parti intime.

La modella Hayley Davies ha raccontato l’incredibile incidente intimo durante il rapporto con il partner

“Mentre lo stavamo facendo ha colpito la mia spirale contraccettiva e gli ha strappato un pezzo di c**o. E non solo, mi ha tagliato il collo dell’utero e sono finita in ospedale.” La coppia era in preda alla passione, impegnata nella posizione del missionario quando è avvenuto lo sfortunato incidente. Ha rivelato la 25enne seguita da 1,2 milioni di follower su Instagram: “Siamo andati sotto la doccia e ho visto che [la ferita], e poi ho capito quanto dolore provavo”. Hayley Davies ha cercato assistenza medica, ma il suo amante ferito non lo ha fatto nonostante avesse perso un “pezzo” della sua virilità.

‘Si è ferito con la spirale contraccettiva, sono finita anche io al pronto soccorso’

L’incidente sexy non ha incrinato il rapporto tra la modella e il militare che hanno ripreso a frequentarsi quando hanno superato i problemi intimi. La modella realizza contenuti per adulti anche su OnlyFans. Il dispositivo intrauterino, o IUD, è uno dei metodi contraccettivi più popolari. È un dispositivo in rame e plastica che viene inserito nell’utero.