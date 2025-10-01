Buona festa dei nonni, oggi 2 ottobre: video, immagini e gif di auguri

Si festeggia oggi, 2 ottobre, la festa dei nonni. Ideata nel 1978 dal presidente degli Stati Uniti Carter su proposta di Marian McQuadre, una casalinga della Virginia occidentale madre di 15 figli e nonna di 40 nipoti. Negli Usa la ricorrenza viene festeggiata nella prima domenica di settembre.

Festa dei nonni 2 ottobre, la celebrazione introdotta nel 2005

Nella tradizione cattolica le celebrazioni per i nonni sono state associate a S. Anna (26 luglio) e S. Gioacchino (16 agosto), i genitori di Maria e i nonni di Gesù. In Italia la festa dei nonni è stata introdotta nel 2005 con il decreto legge 159 del 31 luglio “quale momento per celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale”. Con la legge è stato istituito anche il premio nazionale per il nonno e la nonna d’Italia.

