Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Curiosità

Buona festa dei nonni, oggi 2 ottobre: video, immagini e gif di auguri

DiDonatello Scarreva

Pubblicato: 2 Ott, 2025 - ore: 01:17 #2 ottobre 2019, #angeli custodi, #auguri festa dei nonni, #auguri nonni, #buona festa dei nonni, #festa dei nonni 2 ottobre, #festa dei nonni 2021, #festa dei nonni che non ci sono più

Si festeggia oggi, 2 ottobre, la festa dei nonni. Ideata nel 1978 dal presidente degli Stati Uniti Carter su proposta di Marian McQuadre, una casalinga della Virginia occidentale madre di 15 figli e nonna di 40 nipoti. Negli Usa la ricorrenza viene festeggiata nella prima domenica di settembre.

Festa dei nonni 2 ottobre, la celebrazione introdotta nel 2005

Nella tradizione cattolica le celebrazioni per i nonni sono state associate a S. Anna (26 luglio) e S. Gioacchino (16 agosto), i genitori di Maria e i nonni di Gesù. In Italia la festa dei nonni è stata introdotta nel 2005 con il decreto legge 159 del 31 luglio “quale momento per celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale”. Con la legge è stato istituito anche il premio nazionale per il nonno e la nonna d’Italia.

Auguri. Di seguito video, immagini e gif per augurare buona festa dei nonni.

Di Donatello Scarreva

Articoli correlati

Curiosità

La proposta choc dell’influencer con parte intima rara per gli assorbenti usati: ‘I fan li vogliono’

Set 26, 2025 Renato Valdescala
Curiosità

Paura in crociera: passeggera resta bloccata nello scivolo Ocean Loops sospeso sull’oceano (VIDEO)

Set 24, 2025 Rosalyn Bianca
Curiosità

L’evoluzione del trasporto aereo e il suo impatto sulla società contemporanea

Set 22, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Curiosità

Buona festa dei nonni, oggi 2 ottobre: video, immagini e gif di auguri

Tempo Libero

Buon onomastico Angelo e Angela, oggi 2 ottobre: video, gif e immagini di auguri da condividere

Gossip e TV

Stefano De Martino non si trattiene più ad Affari Tuoi: altre frecciatine a Gerry Scotti tra ironia e allusioni

Notizie Audaci

Nubifragio a Favara, madre di tre figli travolta dall’acqua: ricerche senza sosta per Maria Bello

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.