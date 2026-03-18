Sarà una Festa del Papà dal sapore diverso quella del 19 marzo. Gli ultimi anni hanno lasciato il segno, tra cambiamenti profondi, nuove incertezze e una quotidianità che ha imparato a fare i conti con ritmi e priorità diverse. Le storie si sono intrecciate, hanno emozionato, fatto riflettere e, a tratti, lasciato senza fiato.





Immagini festa del papà defunto

Papà che non ci sono più, papà che continuano a lottare e rappresentano una guida sicura per tanti giovani e non solo. Ed in questa circostanza la festa del papà ha una valenza maggiore. Un’ulteriore occasione per ricordare la ‘nostra’ guida e chi sta lottando negli ospedali per salvare vite umane. Per ricordare chi non c’è più. Di seguito immagini e frasi festa del papà.

Frasi simpatiche e originali per la festa del papà

Non serve un giorno per ricordarmi quanto tu, papà, sei importante nella mia vita, ma sono comunque contenta che ci sia

Papà fa rima con affetto e coccole e tu non me le hai mai fatte mancare!

Gli auguri per la Festa del Papà andrebbero fatti ogni giorno, ma in fondo non è così male avere una data da aspettare con ansia e da godersi in allegria

Papà, spero un giorno di essere un genitore speciale come lo sei stato tu

Ai papà eroi che lottano per noi: auguri a chi è in prima linea in ospedale per salvare chi sta male

Papà oggi è dura non abbracciarti per festeggiarti, ma in cuor mio lo faccio ogni giorno ed in ogni momento. Sei il mio angelo e ti sento sempre vicino a me

Tanti auguri al mio super Papà! Un eroe vero che mi ha dimostrato il suo valore ogni giorno

Papà, tanti auguri a te che hai accolto ogni mio errore con un sorriso

Essere un buon padre è come farsi la barba. Non importa quanto sei stato bravo a raderti oggi, devi farlo di nuovo domani. (Reed Markham)

Ci tengo molto al mio orologio. Me l’ha venduto mio padre sul letto di morte! (Woody Allen)

Colui che genera un figlio non è ancora un padre, un padre è colui che genera un figlio e se ne rende degno. (Fëdor Dostoevskij)

A volte penso che mio padre sia una fisarmonica. Quando lui mi guarda e sorride e respira, sento le note. (Markus Zusak)

I papà sono uomini comuni trasformati dall’amore in eroi, avventurieri, narratori e cantanti. (Pam Brown)

Quei padri che hanno difficoltà a dire “ti voglio bene” ai figli e allora dicono “vuoi che ti controlli il livello dell’olio”?

Papà mi ha insegnato tutto quello che so. Sfortunatamente, non mi ha insegnato tutto quello che sa.