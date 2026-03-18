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Immagini e frasi festa del papà

DiMario De Santi

Pubblicato: 18 Mar, 2026 - ore: 21:10 #frasi festa del papà, #frasi festa papà, #Frasi simpatiche e originali per la festa del papà, #Immagini e frasi festa del papà, #Immagini festa del papà defunto, #immagini festa papà

Sarà una Festa del Papà dal sapore diverso quella del 19 marzo. Gli ultimi anni hanno lasciato il segno, tra cambiamenti profondi, nuove incertezze e una quotidianità che ha imparato a fare i conti con ritmi e priorità diverse. Le storie si sono intrecciate, hanno emozionato, fatto riflettere e, a tratti, lasciato senza fiato.

Immagini festa del papà defunto

Papà che non ci sono più, papà che continuano a lottare e rappresentano una guida sicura per tanti giovani e non solo. Ed in questa circostanza la festa del papà ha una valenza maggiore. Un’ulteriore occasione per ricordare la ‘nostra’ guida e chi sta lottando negli ospedali per salvare vite umane. Per ricordare chi non c’è più. Di seguito immagini e frasi festa del papà.

Frasi simpatiche e originali per la festa del papà

  • Non serve un giorno per ricordarmi quanto tu, papà, sei importante nella mia vita, ma sono comunque contenta che ci sia
  • Papà fa rima con affetto e coccole e tu non me le hai mai fatte mancare!
  • Gli auguri per la Festa del Papà andrebbero fatti ogni giorno, ma in fondo non è così male avere una data da aspettare con ansia e da godersi in allegria
  • Papà, spero un giorno di essere un genitore speciale come lo sei stato tu
  • Ai papà eroi che lottano per noi: auguri a chi è in prima linea in ospedale per salvare chi sta male
  • Papà oggi è dura non abbracciarti per festeggiarti, ma in cuor mio lo faccio ogni giorno ed in ogni momento. Sei il mio angelo e ti sento sempre vicino a me
  • Tanti auguri al mio super Papà! Un eroe vero che mi ha dimostrato il suo valore ogni giorno
  • Papà, tanti auguri a te che hai accolto ogni mio errore con un sorriso
  • Essere un buon padre è come farsi la barba. Non importa quanto sei stato bravo a raderti oggi, devi farlo di nuovo domani. (Reed Markham)
  • Ci tengo molto al mio orologio. Me l’ha venduto mio padre sul letto di morte! (Woody Allen)
  • Colui che genera un figlio non è ancora un padre, un padre è colui che genera un figlio e se ne rende degno. (Fëdor Dostoevskij)
  • A volte penso che mio padre sia una fisarmonica. Quando lui mi guarda e sorride e respira, sento le note. (Markus Zusak)
  • I papà sono uomini comuni trasformati dall’amore in eroi, avventurieri, narratori e cantanti. (Pam Brown)
  • Quei padri che hanno difficoltà a dire “ti voglio bene” ai figli e allora dicono “vuoi che ti controlli il livello dell’olio”?
  • Papà mi ha insegnato tutto quello che so. Sfortunatamente, non mi ha insegnato tutto quello che sa.

Di Mario De Santi

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