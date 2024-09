Maschera per il viso con i suoi escrementi e contenuti audaci: le vicine firmano petizione per cacciare Debora Peixoto

L’influencer Debora Peixoto ha realizzato una maschera per il viso utilizzando i suoi escrementi ma non è per questo che le vicine hanno firmato una petizione per farla allontanare dal condominio. In un video la brasiliana ha spiegato che la richiesta è legata ai contenuti per adulti che realizza in casa per la piattaforma OnlyFans.

Debora Peixoto realizza contenuti audaci in casa, le vicine firmano petizione per allontanarla: ‘I mariti guardano la sua finestra’

“La ragione addotta dalle mogli dei residenti era il disagio nel vedere i loro mariti guardare costantemente nella direzione della mia finestra. Se qualcuno guarda la mia finestra, non è una mia responsabilità. Non disturbo nessuno, non metto la musica ad alto volume e sono sempre stata una buona vicina.” – ha affermato la 31enne in un’intervista concessa a un giornale online brasiliano.

La modella ha anche mostrato una copia della petizione. “Sostengono che se non vado via sono disposti ad avviare una ‘guerra legale’ contro di me”. Senza fare giri di parole viene precisato. “Non metterò fine al mio matrimonio o a quello di altre donne per colpa tua”.

L’influencer fa discutere per il video in cui prepara una maschera per il visto con i suoi escrementi

Debora Peixoto ha fatto discutere anche per il video in cui mostra le fasi relative alla preparazione ed all’applicazione della maschera realizzata con i suoi escrementi. Il controverso trattamento di bellezza ha suscitato reazioni negative con un medico che l’ha sconsigliato senza mezzi termini. “Tali esperimenti di routine per la cura della pelle potrebbero rivelarsi fatali a causa di infezioni virali e batteriche” – ha riferito la dottoressa Sophie Momen, dermatologa consulente presso la Cadogan Clinic di Londra. La discussa influencer brasiliana è seguita da 662.000 follower su Instagram.