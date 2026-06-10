Modella usata come “esca umana”, poi lo squalo abbocca: il video virale lascia il web senza parole

La modella influencer lanciata in acqua come esca per uno squalo

Oltre 10 milioni di visualizzazioni per la folle sfida social che ha visto protagonista la modella canadese CeCe Rose

C’è chi l’ha definita una delle trovate più assurde mai viste sui social e chi, guardando il filmato, si è limitato a commentare: «La Florida non può essere un posto reale». Fatto sta che il video ha già superato i 10 milioni di visualizzazioni, trasformando una bizzarra sfida in un fenomeno virale mondiale.

Protagonista della vicenda è CeCe Rose, modella e influencer canadese seguita da oltre due milioni di persone su Instagram, che ha accettato di partecipare a un esperimento decisamente fuori dagli schemi.

La sfida che ha fatto il giro del mondo

Nel filmato pubblicato dall’influencer Anthony Dawson, conosciuto online come TooTurntTony, la giovane viene utilizzata come una sorta di “galleggiante umano”.

La modella viene infatti lasciata galleggiare in acqua mentre è collegata a una lenza utilizzata come esca durante una battuta di pesca.

Una scena già di per sé insolita, ma destinata a diventare ancora più sorprendente pochi istanti dopo.

Quando arriva lo squalo

Mentre CeCe Rose galleggia tranquillamente sulla superficie dell’acqua, uno squalo abbocca all’esca.

A quel punto accade ciò che ha reso il video virale: la modella viene trascinata per alcuni metri mentre il predatore viene recuperato attraverso la lenza.

Le immagini mostrano momenti concitati ma senza conseguenze per la giovane influencer, che appare divertita e sorridente durante tutta la scena.

Una volta portato a riva, lo squalo diventa addirittura protagonista di alcune fotografie insieme alla modella.

In poche ore il filmato ha scatenato migliaia di reazioni.

Molti utenti si sono concentrati sull’assurdità dell’esperimento, mentre altri hanno ironizzato sulla situazione con battute che hanno contribuito ad alimentarne la diffusione.

Tra i commenti più condivisi c’è quello di un utente che ha scritto: «La Florida non è un luogo reale», frase diventata rapidamente uno dei simboli della vicenda.

Il fenomeno degli influencer sempre più alla ricerca dell’effetto sorpresa

L’episodio riaccende il dibattito sui limiti delle sfide social e sulla continua ricerca di contenuti capaci di attirare l’attenzione degli utenti.

Nel mondo dei creator, infatti, distinguersi diventa ogni giorno più difficile e spesso la corsa alle visualizzazioni porta alla realizzazione di contenuti sempre più estremi o insoliti.

In questo caso il risultato è stato evidente: milioni di visualizzazioni, migliaia di commenti e una scena che continua a far discutere utenti di tutto il mondo.

Perché tutti stanno parlando di questo video

Più che il pericolo reale, ad aver colpito il pubblico è l’assurdità dell’immagine: una modella utilizzata come “galleggiante umano” e trascinata in acqua mentre uno squalo abbocca all’esca.

Una combinazione di elementi talmente insolita da sembrare uscita da una sceneggiatura cinematografica, ma che invece è diventata uno dei video più commentati delle ultime ore sui social network.