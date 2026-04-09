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Modella diventa virale schiacciando oggetti con il petto: milioni di visualizzazioni sui social

DiRedazione

Pubblicato: 9 Apr, 2026 - ore: 18:14 #Cece Rose, #Toronto, #viral
Cece RoseCece Rose

Chi è la modella diventata virale sui social

Si chiama Cece Rose, ha 26 anni e vive a Toronto. In poche ore è diventata protagonista di uno dei video più discussi sui social.

Il motivo? Un contenuto tanto insolito quanto virale, che ha attirato milioni di visualizzazioni e migliaia di commenti.

La giovane modella, già seguita da oltre 2,1 milioni di follower su Instagram, ha trasformato una richiesta bizzarra dei fan in un contenuto capace di catalizzare l’attenzione online.

Il video che ha fatto esplodere il web: cosa succede

Nel filmato, diventato rapidamente virale, Cece Rose utilizza il proprio corpo per schiacciare oggetti di uso quotidiano.

Tra questi:

  • palloncini che scoppiano
  • bottiglie che si deformano
  • biscotti e ciambelle ridotti in pezzi

Un format semplice ma efficace, che gioca sull’effetto sorpresa e sull’ironia.

A rendere il tutto ancora più coinvolgente è la scelta della modella di accompagnare le scene con effetti sonori improvvisati, imitando il rumore di una vera macchina industriale.

Perché il video è diventato virale?

Dietro il successo non c’è solo l’originalità, ma una dinamica ben precisa.

Il contenuto nasce infatti da una vera e propria richiesta del pubblico: la modella ha ricevuto centinaia di messaggi privati che la invitavano a trasformarsi in una sorta di “pressa idraulica umana”.

Una proposta insolita, che Cece Rose ha deciso di accogliere, trasformandola in un contenuto perfettamente calibrato per i social.

Il risultato?

  • oltre 1,5 milioni di visualizzazioni
  • più di 47mila “mi piace”
  • una valanga di commenti

Le reazioni degli utenti: tra ironia e sorpresa

Il pubblico ha risposto con entusiasmo, ma soprattutto con ironia.

Tra i commenti più condivisi:

  • “La tua espressione quando scoppia il palloncino è esilarante”
  • “Perché questo video sembra durare tre ore?”
  • “Quanto costano gli Oreo così?”

E ancora, qualcuno ha scherzato definendola una “donna d’acciaio”, sottolineando in modo divertito l’assurdità – e l’efficacia – del contenuto.

Il fenomeno dei contenuti virali: quando l’assurdo diventa successo

Il caso di Cece Rose conferma una tendenza ormai consolidata: sui social, ciò che funziona davvero è ciò che sorprende.

Non servono produzioni complesse o narrazioni elaborate. Spesso basta un’idea fuori dagli schemi, capace di catturare l’attenzione nei primi secondi.

In questo caso, il mix tra richiesta del pubblico, semplicità e componente ironica ha trasformato un video curioso in un fenomeno virale.

Un esempio perfetto di come oggi il successo online passi sempre più spesso da contenuti imprevedibili e altamente condivisibili.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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