Pronostici, vaticini e profezie: prevedere il futuro per gestire il presente

L’atto di pronosticare è un’intima necessità umana di ridurre l’incertezza del futuro. Si articola in due approcci: la previsione scientifica, basata su dati, modelli statistici e probabilità e la profezia, spesso legata all’intuizione o a credenze. Entrambi i metodi cercano di anticipare gli eventi, ma con gradi di oggettività differenti.
La natura del pronostico
● Variabili e complessità: più il sistema è complesso, come nel caso del meteo, dei mercati finanziari o dei comportamenti umani, più il pronostico è soggetto a errori, spesso a causa di variabili impreviste.
● L’effetto sul presente: talvolta un pronostico influisce sull’evento stesso, prevedere un crollo di borsa può spingere gli investitori a vendere, causando il crollo previsto (profezia che si autoavvera).
Ambiti di applicazione
L’ambito ludico e la cultura popolare
Non meno rilevante è l’applicazione del pronostico nei giochi di sorteggio, come nel caso del dieci e lotto. In questo contesto, il tentativo di prevedere il futuro si muove costantemente sul filo del rasoio tra scienza e profezia: da un lato si studiano le frequenze statistiche, dall’altro ci si affida a intuizioni estemporanee, sogni o tradizioni cabalistiche, come la smorfia. Il pronostico diventa così un rito collettivo per gestire l’incertezza attraverso il gioco.
Come funziona il dieci e lotto
Nel gioco del dieci e lotto si scelgono da 1 a 10 numeri compresi tra 1 e 90. Questi vengono confrontati con i 20 numeri estratti. Si può scegliere tra tre tipi di estrazione: ogni 5 minuti, immediata o legata al lotto tradizionale. La vincita finale varia in base alla quantità di numeri giocati, a quanti ne sono stati indovinati e alla puntata. Opzioni come il numero oro incrementano i premi.