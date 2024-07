Oscar Awards Adult Entertainiment, a La Villa la premiazione con La Venere Bianca e tante sorprese

Sarà una ventottesima edizione all’insegna delle grandi firme. Gli ultimi dettagli della grande notte degli Oscar Awards Adult Entertainiment 2023 sono stati messi a punto da Heidy Cassini, madrina e mentore della storica manifestazione che quest’anno si svolgerà domenica 21 luglio 2024 nell’incantevole cornice de La Villa, a Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia.

La premiazione si terra a La Villa Club

Domenica 21 luglio la grande notte degli Oscar dell’Eros 2023: presenta Dj Paolino, premio Hard Celebrity a La Venere Bianca

Una serata caliente dedicata alla consegna dell’ambita targata ai top del settore nel 2023. A presentare l’evento sarà Dj Paolino di Radio 105. Tra le guest star della serata ci sarà La Venere Bianca, nome d’arte di Manuela Falorni che ritirerà il premio Hard Celebrity. La toscana di Fucecchio è tra le artiste che hanno fatto la storia del cinema per adulti in Italia. Nel corso della serata potrebbe esserci un’altra clamorosa sorpresa. Nelle ultime settimane si sono intensificati i rumors sulla presenza di Ilona Staller, in arte Cicciolina, eterna icona del settore.

Nel corso della serata saranno premiati Guido Maria Ranieri (miglior regista), Giulia Diamond (miglior performer), Sofia Bellucci (miglior attrice), Marika Vitale (miss social), Vanessa Sardi (madrina della manifestazione), Chris Skorpion e Saeda Vecchietti (miglior coppia dell’anno hot), Liana Winter (miglior spettacolo), Lucas Purosangue ovvero Lucas Peracchi, ex Uomini e Donne (miglior attore emergente) e tanti altri protagonisti dell’intrattenimento per adulti. Tra i premiati per il 2023 anche Giuseppe D’Alto, direttore di Notizie Audaci.

La miglior coppia delladult per il 2023

Heidy Cassini pronta a calare un asso: Cicciolina ospite a sorpresa? L’ex Uomini e Donne Lucas Peracchi tra i premiati

Un parterre di assoluto prestigio con Heidi Cassini che potrebbe riservare in extremis nuovi colpi di scena. L’appuntamento per la grande Notte degli Oscar Awards Adult Entertainiment è per domenica 21 luglio a La Villa di Ponte Buggianese, poi la macchina organizzativa si rimetterà nuovamente in moto per dare il via alle nuove votazioni in vista della prossima edizione.

Lucas Peracchi