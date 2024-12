Panettoni 2024, la classifica di Altroconsumo su qualità e prezzo: sul podio non c’è chef Barbieri

Al fine di guidare i consumatori nel processo di acquisto, Altroconsumo ha stilato, come ogni anno, la classifica dei migliori panettoni e pandori.

Panettoni 2024, la classifica di Altroconsumo

Per il 2024 sono stati messi a confronto 12 panettoni e 8 pandori. Il test è stato condotto in due fasi: per prima cosa sono state effettuate delle analisi di laboratorio, volte a verificare il rispetto del disciplinare di produzione, controllando l’eventuale presenza di muffe e lieviti, microrganismi che possono trovare facile terreno di sviluppo nei prodotti lievitati dal forno.

In parallelo è stata effettuata una prova di assaggio da parte di una doppia giuria di pasticceri e consumatori, che hanno giudicato sapore, odore, aspetto e consistenza di tutti i panettoni ed i pandori portati in laboratorio. Tra i panettoni analizzati, il Panettone Motta firmato dallo chef Bruno Barbieri, tra i dolci più pubblicizzati di questo Natale 2024, sebbene apprezzato da pasticceri esperti, non ha convinto i consumatori, che hanno valutato negativamente aspetto, sapore e consistenza.

Rispetto al panettone Motta del 2023, presenta alcune variazioni negli ingredienti, come un contenuto maggiore di uova e meno frutta, ma senza eccellere nel confronto. Inoltre, è il più costoso del test di Altroconsumo, con un prezzo medio di 15,18 euro, quasi triplo rispetto al primo classificato, il panettone Coop (6,19 euro).

Svetta il panettone della Coop, il Motta firmato da Bruno Barbieri al sesto posto

Al secondo posto il lievitato di casa Le Tre Marie (65 punti). Sul podio la ricetta classica di Balocco (65) che sopravanza il Paluani (64) e il Maina (64) e appunto il panettone Motta di Barbieri. Seguono Giovanni Cova panettone classico, Bauli, Duca Moscati (Eurospin), Conad Panettone.

Per pandori e panettoni industriali classici il prezzo medio nelle principali catene commerciali varia tra i 5 e i 7 euro, che sale fino a 14 euro per i prodotti di alta gamma; per quelli a marchio del supermercato i listini oscillano tra i 3,50 e i 5 euro. Sensibilmente più costosi i panettoni artigianali, i cui prezzi medi vanno da 30 a 35 euro, ma arrivano anche a 60 euro se firmati da chef famosi.