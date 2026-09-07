Il seno pesa 27 chili e continua a crescere: «Vivo con un dolore cronico»

Summer Robert

La condizione rara della 28enne scozzese Summer Robert

Il problema non è trovare l’abito giusto, ma riuscire a dormire e convivere ogni giorno con 27 chili di peso sul petto. È la realtà raccontata da Summer Robert, 28 anni, che soffre di una rara forma di macromastia, una condizione caratterizzata da una crescita eccessiva del seno che nel suo caso non si è arrestata con il passare degli anni.

La giovane, che porta una taglia di reggiseno 30U, ha raccontato la propria esperienza durante la puntata di lunedì 7 settembre di This Morning, dove è stata intervistata dai conduttori Cat Deeley e Ben Shephard.

Robert ha spiegato di essersi talmente abituata a convivere con quel peso da non rendersi sempre conto della sua entità. Ma le conseguenze sulla quotidianità sono tutt’altro che trascurabili: il peso le provoca dolore cronico e rende particolarmente difficile riposare durante la notte.

«A volte non mi rendo conto del peso»

La macromastia, conosciuta anche come gigantomastia o ipertrofia mammaria, è una condizione rara che determina uno sviluppo anomalo del tessuto mammario. Può comparire, tra le altre circostanze, durante la pubertà o la gravidanza e in alcuni casi può essere associata all’assunzione di determinati farmaci.

Per Summer il problema è iniziato quando era ancora bambina e l’ha accompagnata nella crescita.

Oltre al dolore, c’è anche un aspetto molto concreto che condiziona la sua vita quotidiana: trovare vestiti e soprattutto reggiseni della misura necessaria.

La taglia 30U non è facilmente reperibile nei normali negozi e Robert ha raccontato di essere costretta a importare la propria biancheria. Un problema apparentemente banale che diventa invece una difficoltà costante per chi ha esigenze fisiche così particolari.

Dal dolore ai 45 mila euro al mese

La storia di Summer era già arrivata all’attenzione dei media nel dicembre 2025, quando aveva raccontato di essere considerata tra le donne con il seno più grande della Gran Bretagna.

Nel frattempo, la 28enne ha trasformato anche l’esposizione legata alla propria condizione in un’attività sui social e sulle piattaforme per creator.

Dopo aver raccontato di essere stata «molestata costantemente e di non essere mai presa sul serio», ha aperto un account su OnlyFans, riuscendo rapidamente a entrare, secondo quanto da lei stessa dichiarato, nello 0,02% dei creator più importanti della piattaforma.

L’obiettivo dichiarato è ancora più ambizioso: diventare «la creatrice di contenuti più famosa della Scozia».

I numeri che ha raccontato danno la misura del successo economico raggiunto. «Il mio primo giorno su OnlyFans ho guadagnato 800 sterline. Ora, in un buon mese, ne guadagno 45.000», ha spiegato.

Il suo record personale è arrivato ancora più in alto: 22.500 sterline in una sola giornata.

«Tra i miei iscritti c’erano i miei ex insegnanti»

Il successo sulla piattaforma ha portato però anche situazioni decisamente imbarazzanti.

Summer ha raccontato di aver dovuto bloccare alcuni utenti perché tra i suoi iscritti aveva riconosciuto persone che conosceva da tempo. «C’erano i miei ex insegnanti, i padri dei miei amici e gli amici di mio padre: persone che mi hanno visto crescere», ha raccontato.

La vicenda mette così insieme due aspetti molto diversi della sua esperienza: da una parte una condizione fisica che continua a provocarle dolore e difficoltà nella vita quotidiana, dall’altra la scelta di trasformare la propria immagine in una fonte di reddito attraverso i contenuti online.

Il racconto di Summer a This Morning ha riportato l’attenzione soprattutto sulla macromastia e sulle conseguenze concrete con cui è costretta a convivere ogni giorno. Il peso di 27 chili, infatti, non è per lei soltanto un dato sorprendente: è qualcosa che incide sul sonno, sull’abbigliamento e sulla gestione della vita di tutti i giorni.