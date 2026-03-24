Relazioni intime, italiani sempre più audaci: boom dei rapporti a tre (ma vince la coppia stabile)

Sesso più libero, ma la coppia resiste
Gli italiani sperimentano di più, osano di più, ma alla fine scelgono ancora la stabilità. È questa la fotografia sorprendente che emerge dal nuovo rapporto del Censis sui costumi sessuali.
Come è cambiato il sesso degli italiani negli ultimi 25 anni?
Negli ultimi decenni si è registrata una vera rivoluzione. Secondo il rapporto “Il piacere degli italiani”, oggi il sesso è vissuto con maggiore libertà e meno tabù.
Il dato più eclatante del rapporto Censis riguarda i rapporti a tre o con più persone:
- tra le donne si passa dallo 0,7% nel 2000 al 6,8% nel 2025
- tra gli uomini dal 3,2% al 20,1%
Numeri che raccontano un’Italia più aperta alla sperimentazione, lontana dagli schemi rigidi del passato.
Più partner e meno tabù: cosa dicono i numeri?
Cambia anche il numero dei partner nel corso della vita.
Tra le donne:
- chi ha avuto un solo partner scende dal 59,6% al 27,6%
- chi ne ha avuti 6 o più sale dall’8,4% al 21,8%
Tra gli uomini:
- cala chi ha avuto una sola partner (dal 24,9% al 15,2%)
- resta stabile chi dichiara 6 o più partner (oltre il 33%)
Un’evoluzione che segnala una crescente autonomia e libertà nei comportamenti sessuali, soprattutto tra le donne.
Sesso precoce: cosa sta succedendo davvero?
Un dato interessante riguarda l’età del primo rapporto.
- Tra gli uomini, chi ha avuto rapporti prima dei 18 anni diminuisce (dal 46,7% al 29,4%)
- Tra le donne, invece, il dato aumenta (dal 29,3% al 35,8%)
Un’inversione di tendenza che indica un cambiamento culturale profondo nei modelli di crescita e nelle dinamiche relazionali.
Davvero la coppia è in crisi? I dati sorprendono
Nonostante la maggiore libertà sessuale, la coppia non crolla. Anzi.
L’80,4% degli italiani dichiara di avere rapporti sessuali solo con il partner stabile.
Solo il 12% vive relazioni esclusivamente occasionali.
E c’è di più:
il 68,9% di chi è in coppia stabile è soddisfatto della propria vita sessuale, contro appena il 29,8% dei single.
Un dato che ribalta il luogo comune: la stabilità non è sinonimo di noia.
La noia nella coppia è davvero inevitabile?
Secondo il 67% degli italiani, la risposta è no.
La maggioranza ritiene che una relazione duratura possa restare viva e appagante, a patto di investire nella complicità e nella comunicazione.
Un messaggio chiaro: sperimentare sì, ma meglio dentro un legame solido.
Sesso e social: quanto incide il digitale?
Il digitale ha rivoluzionato anche la sfera intima.
- Il 32,5% degli italiani ha conosciuto partner tramite social media
- Il 43,4% dei giovani (18-34 anni) pratica sexting
- Oltre il 30% invia immagini intime
Diffusi anche:
- masturbazione a distanza (28,3% tra i giovani)
- video e foto durante i rapporti
Numeri che mostrano come il sesso sia sempre più ibrido tra reale e digitale.
Il sesso come risposta alla crisi globale
In un contesto definito dal Censis come un’epoca di “ferro e fuoco”, segnata da guerre e incertezze, gli italiani reagiscono cercando piacere.
Il 79% considera fondamentali per dare senso alla vita:
- sesso,
- cibo,
- relazioni.
Una sorta di “resistenza emotiva” che passa attraverso il corpo e le relazioni.
Il “piccolo miracolo” italiano: piacere e resilienza
Il rapporto parla di un vero e proprio “piccolo miracolo”: la capacità di continuare a amare, godere e divertirsi nonostante tutto. divertirsi nonostante tutto.
In un mondo instabile, gli italiani non rinunciano al piacere. Ma lo fanno con una consapevolezza nuova:
libertà sì, ma con radici solide.