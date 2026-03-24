Relazioni intime, italiani sempre più audaci: boom dei rapporti a tre (ma vince la coppia stabile)

Boom di relazioni a tre secondo il rapporto Censis

Sesso più libero, ma la coppia resiste

Gli italiani sperimentano di più, osano di più, ma alla fine scelgono ancora la stabilità. È questa la fotografia sorprendente che emerge dal nuovo rapporto del Censis sui costumi sessuali.

Come è cambiato il sesso degli italiani negli ultimi 25 anni?

Negli ultimi decenni si è registrata una vera rivoluzione. Secondo il rapporto “Il piacere degli italiani”, oggi il sesso è vissuto con maggiore libertà e meno tabù.

Il dato più eclatante del rapporto Censis riguarda i rapporti a tre o con più persone:

tra le donne si passa dallo 0,7% nel 2000 al 6,8% nel 2025

tra gli uomini dal 3,2% al 20,1%

Numeri che raccontano un’Italia più aperta alla sperimentazione, lontana dagli schemi rigidi del passato.

Più partner e meno tabù: cosa dicono i numeri?

Cambia anche il numero dei partner nel corso della vita.

Tra le donne:

chi ha avuto un solo partner scende dal 59,6% al 27,6%

scende dal chi ne ha avuti 6 o più sale dall’8,4% al 21,8%

Tra gli uomini:

cala chi ha avuto una sola partner ( dal 24,9% al 15,2% )

) resta stabile chi dichiara 6 o più partner (oltre il 33%)

Un’evoluzione che segnala una crescente autonomia e libertà nei comportamenti sessuali, soprattutto tra le donne.

Sesso precoce: cosa sta succedendo davvero?

Un dato interessante riguarda l’età del primo rapporto.

Tra gli uomini, chi ha avuto rapporti prima dei 18 anni diminuisce (dal 46,7% al 29,4%)

(dal 46,7% al 29,4%) Tra le donne, invece, il dato aumenta (dal 29,3% al 35,8%)

Un’inversione di tendenza che indica un cambiamento culturale profondo nei modelli di crescita e nelle dinamiche relazionali.

Davvero la coppia è in crisi? I dati sorprendono

Nonostante la maggiore libertà sessuale, la coppia non crolla. Anzi.

L’80,4% degli italiani dichiara di avere rapporti sessuali solo con il partner stabile.

Solo il 12% vive relazioni esclusivamente occasionali.

E c’è di più:

il 68,9% di chi è in coppia stabile è soddisfatto della propria vita sessuale, contro appena il 29,8% dei single.

Un dato che ribalta il luogo comune: la stabilità non è sinonimo di noia.

La noia nella coppia è davvero inevitabile?

Secondo il 67% degli italiani, la risposta è no.

La maggioranza ritiene che una relazione duratura possa restare viva e appagante, a patto di investire nella complicità e nella comunicazione.

Un messaggio chiaro: sperimentare sì, ma meglio dentro un legame solido.

Sesso e social: quanto incide il digitale?

Il digitale ha rivoluzionato anche la sfera intima.

Il 32,5% degli italiani ha conosciuto partner tramite social media

ha conosciuto partner tramite Il 43,4% dei giovani (18-34 anni) pratica sexting

pratica Oltre il 30% invia immagini intime

Diffusi anche:

masturbazione a distanza (28,3% tra i giovani)

(28,3% tra i giovani) video e foto durante i rapporti

Numeri che mostrano come il sesso sia sempre più ibrido tra reale e digitale.

Il sesso come risposta alla crisi globale

In un contesto definito dal Censis come un’epoca di “ferro e fuoco”, segnata da guerre e incertezze, gli italiani reagiscono cercando piacere.

Il 79% considera fondamentali per dare senso alla vita:

sesso ,

, cibo ,

, relazioni.

Una sorta di “resistenza emotiva” che passa attraverso il corpo e le relazioni.

Il “piccolo miracolo” italiano: piacere e resilienza

Il rapporto parla di un vero e proprio “piccolo miracolo”: la capacità di continuare a amare, godere e divertirsi nonostante tutto. divertirsi nonostante tutto.

In un mondo instabile, gli italiani non rinunciano al piacere. Ma lo fanno con una consapevolezza nuova:

libertà sì, ma con radici solide.