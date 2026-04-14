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Deputata choc a Westminster: Samantha Niblett vuole portare i sex toy in Parlamento

DiRedazione

Pubblicato: 14 Apr, 2026 - ore: 20:52 #parlamento, #Samantha Niblett, #sessualità, #sex toy
Samantha NiblettSamantha Niblett

La campagna che scuote Westminster: “Yes Sex Please”

Nel Regno Unito qualcuno ha deciso di archiviare definitivamente il vecchio cliché del “no sex please, we’re British”. E lo fa direttamente da Westminster.

La deputata laburista Samantha Niblett, 46 anni, ha lanciato una campagna che punta a rompere il tabù culturale sul sesso nel Paese, con uno slogan che è già un programma: “Yes Sex Please, We’re British!”.

Non è solo una provocazione. Niblett ha già ottenuto un dibattito parlamentare previsto per l’autunno, ma vuole anticipare i tempi con una vera e propria offensiva culturale: incontri, tour estivo, rete di associazioni e un confronto aperto sull’educazione sessuale.

L’obiettivo dichiarato è chiaro: normalizzare il discorso sul sesso, sottraendolo a imbarazzi e silenzi che, secondo la deputata, hanno conseguenze concrete sulla società.

La mossa più discussa: sex toy a Westminster

Ed è qui che la campagna prende una piega decisamente più esplosiva.

Tra gli eventi che Niblett vorrebbe organizzare prima della pausa estiva, ce n’è uno destinato a far discutere: portare dei sex toy all’interno del Parlamento per stimolare un confronto diretto e senza filtri sul tema del piacere.

Un’idea che rischia di creare più di un attrito con la sicurezza e con l’ala più conservatrice della politica britannica. Ma che, nelle intenzioni della deputata, serve a spostare il dibattito dal moralismo alla realtà.

Al suo fianco c’è Cindy Gallop, imprenditrice e fondatrice del sito MakeLoveNotPorn, da anni impegnata a promuovere una visione più autentica e meno stereotipata della sessualità.

Masturbazione, pornografia e salute: un discorso senza filtri

Niblett non si limita agli slogan. Parla apertamente anche di temi che raramente entrano nel dibattito politico: masturbazione, pornografia e benessere sessuale.

Secondo quanto appreso anche da esperti del settore, sostiene che la masturbazione abbia benefici per la salute, contribuendo a ridurre stress, dolori mestruali e persino alcuni rischi legati alla prostata.

E non evita il tema pornografia. Ammette di averne fatto uso “come molte persone”, ma sottolinea la differenza tra contenuti realistici e quelli che possono alterare la percezione del sesso reale.

Un approccio diretto, che rompe il linguaggio codificato della politica e punta a parlare come farebbe una persona qualunque.

Una battaglia personale prima che politica

Dietro la campagna c’è anche una dimensione più intima. Niblett racconta di aver avuto un primo approccio al sesso molto precoce e confuso, attraverso videocassette e riviste a soli dieci anni.

Un’esperienza che, dice, le ha impedito di parlarne apertamente e che oggi alimenta la sua volontà di cambiare le cose.

E ammette, con una sincerità rara per un politico: non si considera una persona completamente libera dal punto di vista sessuale. “Vorrei esserlo”, confessa.

La sua “estate del sesso”, come la definisce, non è quindi solo una campagna pubblica. È anche un percorso personale.

Un tabù che la politica non vuole più ignorare

Quello che Niblett sta costruendo è un terreno scivoloso ma inevitabile. Perché il sesso, pur essendo parte centrale della vita quotidiana, resta uno degli ultimi grandi tabù della politica occidentale.

Portarlo dentro Westminster – letteralmente e simbolicamente – significa aprire un fronte culturale prima ancora che legislativo.

E la domanda, a questo punto, non è più se la sua proposta sia provocatoria. Ma quanto il sistema sia pronto ad affrontarla.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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