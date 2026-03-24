Sposa un tram e dice: “È l’amore della mia vita”, la storia che divide il web

Sandra Rahm ha sposato un tram

Chi è Sandra Rahm e perché ha sposato un tram?

Si chiama Sandra Rahm, vive a Strasburgo e la sua storia sta facendo il giro del web.

Dopo anni di legame emotivo con il sistema di trasporto locale, ha deciso di compiere un passo che per molti è difficile anche solo da immaginare: sposare il tram numero 3013.

Una scelta che, secondo lei, rappresenta un amore autentico e profondo, maturato nel tempo e consolidato durante il lockdown del 2020.

Quando è nata questa relazione fuori dagli schemi?

Il legame con il tram non è nato all’improvviso.

Rahm racconta che i primi segnali risalgono all’adolescenza, ma è stato durante la pandemia che qualcosa è cambiato definitivamente. Il periodo di isolamento ha rafforzato un sentimento che già esisteva, trasformandolo in una relazione vera e propria.

Il momento decisivo?

Un episodio che lei descrive come un “segno”: un’esperienza vissuta il 22 luglio 2020, quando si è avvicinata al tram e ha percepito una connessione profonda.

Cos’è l’oggettofilia e perché se ne parla?

La storia di Sandra Rahm riporta al centro dell’attenzione un fenomeno poco conosciuto: l’oggettofilia.

Si tratta di una forma di attrazione emotiva o romantica verso oggetti inanimati, come edifici, mezzi o strutture. Chi la vive non parla di ossessione, ma di relazione affettiva reale, spesso accompagnata da un senso di reciprocità.

Un tema complesso, che divide opinione pubblica e comunità scientifica, ma che negli ultimi anni è sempre più discusso.

Il ruolo del lockdown e del film “Jumbo”

Durante il lockdown del 2020, Rahm ha trovato una sorta di “conferma” guardando il film “Jumbo”, che racconta una storia simile.

La pellicola esplora proprio il legame tra una donna e un oggetto, contribuendo – secondo lei – a dare un nome e un senso a ciò che provava.

Non una scoperta improvvisa, quindi, ma una presa di coscienza.

Una vita costruita intorno al tram 3013

Oggi il legame con il tram numero 3013 è diventato parte integrante della sua quotidianità.

La sua casa è piena di riferimenti al mezzo:

foto, oggetti, decorazioni, tutto ruota intorno a quel numero.

Rahm condivide la sua storia anche sui social, dove racconta il suo rapporto con oltre 2.000 follower, mostrando senza filtri una relazione che considera del tutto naturale.

Una storia che divide: amore o provocazione?

C’è chi parla di libertà individuale e chi invece fatica a comprendere.

La vicenda di Sandra Rahm solleva interrogativi profondi su cosa sia davvero l’amore e su quanto possano essere elastici i confini delle relazioni.

Per lei, però, non ci sono dubbi:

non è una provocazione, ma una scelta consapevole.

“Dopo non ero più la stessa”: il racconto che fa discutere

Rahm ha raccontato momenti molto intimi del suo rapporto, descrivendo una connessione che va oltre la semplice fascinazione.

Parole che hanno contribuito a rendere la sua storia virale, ma anche estremamente divisiva.

Amore senza regole o nuova frontiera?

In un’epoca in cui le relazioni cambiano e si ridefiniscono, storie come questa aprono scenari nuovi.

C’è chi le considera espressioni di libertà e chi invece le legge come segnali di una società sempre più complessa.

Di certo, il caso di Strasburgo dimostra una cosa:

l’amore, oggi, non ha più una sola forma.