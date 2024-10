Torino, due giorni all’insegna dell’eros con la Fiera SexTo e il Gala degli Oscar: artisti e date

Giovedì 31 ottobre e Venerdì 1° novembre 2024 dalle ore 22:00 in poi, si svolgerà la Fiera SexTo al centro Promozione Eventi Rambla, Events V. Reiss Romoli 102 Torino e durante la Fiera ci svolgeranno le due serate di Gala degli Oscar del settore, con tanti Ospiti Vip presenti alla serata, galà che avrà inizio alle ore 21 con il Buffet e continuerà con le Premiazioni e Live Show di stars fino a tarda notte. Gli Oscar del

Settore adult hanno compiuto 19 anni e 29 Edizioni e queste serate del SexTo organizzate dalla star dell’eros Heidy Cassini, saranno quelle del 2024.

Heidi Cassini firma due serate all’insegna della trasgressione: il via ad Halloween, il gran finale il 1° novembre: tutti i protagonisti

La Kermesse sarà presentata dalla Showgirl Televisiva Gianna e la Miss del SexTo sarà la modella Chiara Narciso. Molti gli ospiti presenti durante le due serate: Franco Trentalance, Venere Bianca, Roberto Malone, Steve Morelli, Luca Ferrero e Ambra, Eros Cristaldi, Pierre D.J., Katia Rossellini, Kristel Bulgari, Sofia Bellucci, Guido Maria Ranieri, Sally Blu, Stella Fit, Ira Toxo, Mesmera Trixxx, Pamela Lolli, Desideria Godiva & Debby Love, Nikki Thai, Crystal Sky, Althea Morrison, Lisa Stella, Veronica Belli, Matteo Linux, Felix Belmondo, Selena Siffredi, MondoSpettacolo Media Partner della Fiera con a Capo, Alessandro Cunsolo, Media Partner del SexTo La Mela di Eva con a Capo Call, Wyyld.

Non poteva mancare la community numero 1 in Europa Media Partner della Fiera, Heidy Cassini, Piero Cavallari, Holly Hammer, Maverick, Sasha e le dodici Girls di OnlyFans tra loro anche la Girl Sissi, e poi Edonè Kaliyuga di OnlyFans, la coppia Viking Vara di OnlyFans, le Agenzie Stella Fit Agency, MoaStar Agency e World Models Agency, e tanti amici artisti che ci verranno a salutare come Blondie Jey, e tra le curiosità ci sarà lo stand della Sibilla Lucrezia che potrà fare un giro di carte a tutti coloro che vogliono sapere del loro futuro. In prima assoluta verranno proiettati su schermo gigante, i Trailer dei Film in Concorso al Festival del Cinema Erotico 2024.

Alla Fiera SexTo le star di OnlyFans e i casting per i film della Heidy Cassini Accademy

In Fiera potranno proporsi i futuri provinanti per i Casting del film della Heidy Cassini Academy. Tra starlette asiatiche e modelle trans da sogno, emerge una categoria di bellissime ragazze premiate, quelle del social OnlyFans, che sicuramente faranno da cornice alle due serate hot, quella del 31 ottobre notte di Halloween e del 1° novembre notte dei Santi, che per l’occasione sarà la notte del Santi e del Demoni.

Non mancheranno le sorprese durante il Galà e le interviste per la Tv dei Presentatori Felix Belmondo e Matteo Linux. Vi aspettiamo dalle ore 22 in poi per due serate di divertimento assieme a più di 40 ospiti presenti e show da sogno delle Stars invitate alla Fiera e se non avete le maschere per le serate, potete trovare mantelli e maschere direttamente al locale (info 351.9214110).