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Heidy Cassini guida gli A.A.E. Awards 2026: tutti i vip attesi alla grande notte degli Oscar dell’Adult a Roma

DiRedazione

Pubblicato: 28 Mag, 2026 - ore: 17:38 #A.A.E. Awards 2026, #Heidy Cassini, #Oscar dell’Adult
Heidy CassiniHeidy Cassini

Il 4 giugno nella capitale la 34esima edizione degli Adult Entertainment Awards della piattaforma Hard Channel: attesi protagonisti dello spettacolo, del cinema per adulti e volti storici del settore

Roma si prepara a ospitare una delle serate più attese del panorama dell’intrattenimento per adulti italiano e internazionale. Giovedì 4 giugno 2026, dalle ore 22, andrà infatti in scena la 34esima edizione degli A.A.E. Awards Adult Entertainment, gli storici “Oscar dell’Adult” organizzati dalla piattaforma Hard Channel, giunti al loro 21esimo anno di attività.

L’evento si svolgerà nella suggestiva cornice de “Il Mondo di Atlantis”, il club romano della celebre attrice Jessica Rizzo, e promette una notte all’insegna di spettacolo, performance live, premi e ospiti provenienti da tutto il mondo dello show business e dell’intrattenimento per adulti.

A guidare la manifestazione sarà ancora una volta Heidy Cassini, considerata da molti la vera anima dell’evento e figura centrale del progetto Hard Channel.

Roberto Malone
Roberto Malone

Heidy Cassini, il volto simbolo della manifestazione

Nel corso degli anni gli A.A.E. Awards sono diventati un appuntamento fisso per il settore adult italiano, riuscendo a creare un format che mescola intrattenimento, spettacolo e mondanità.

Dietro questa crescita c’è soprattutto il lavoro di Heidy Cassini, organizzatrice dell’evento e mentore della piattaforma Hard Channel, che ha contribuito a consolidare nel tempo l’identità della manifestazione.

L’edizione 2026 punta a rafforzare ulteriormente il carattere internazionale della serata con la presenza di artisti, produttori, performer, musicisti e personaggi televisivi.

Da Jessica Rizzo ad Andrea Diprè: gli ospiti annunciati

Tra i nomi già annunciati figurano personaggi molto noti del panorama dello spettacolo e dell’intrattenimento per adulti.

Attesi a Roma:

  • Andrea Diprè
  • Roberto Malone
  • Jessica Rizzo
  • Roberta Gemma
  • Guido Maria Ranieri
  • Sofia Bellucci
  • Francesco Malcom
  • Giulia Diamond
  • Lisa Torrisi
  • Marco Bull
  • Lilly Flower
  • Monica Johanson
  • Lola Danger
  • Matteo Linux
  • Felix Belmondo
  • Arianna Ferrari
  • Lady Demonique
  • Amber Hope
  • Holly Hammer
  • Kristel Bulgari
  • Lolita Ranieri

e molti altri protagonisti del settore.

Presente anche Valerio Liboni, storico musicista della band “Nuovi Angeli”, insieme al distributore cinematografico Giorgio Grand, alla modella francese Axelle Rose e alla World Models Agency.

Show, premi e atmosfera da grande evento

Secondo gli organizzatori, la serata alternerà momenti dedicati alla consegna dei riconoscimenti a performance artistiche, show dal vivo, incontri con il pubblico e momenti glamour.

Previsti anche spazi fotografici con gli ospiti e un buffet dedicato ai presenti.

L’obiettivo resta quello di trasformare gli A.A.E. Awards in un evento capace di unire spettacolo, intrattenimento e networking all’interno di un settore che negli anni ha costruito un pubblico sempre più trasversale anche online.

Roberta Gemma
Roberta Gemma

Un evento che continua a far discutere e attirare attenzione

Gli Oscar dell’Adult continuano a rappresentare uno degli appuntamenti più discussi e seguiti del settore entertainment italiano.

Nel tempo la manifestazione ha attirato curiosità, attenzione mediatica e partecipazione di personaggi provenienti non solo dal cinema per adulti ma anche dal mondo televisivo, musicale e digitale.

E proprio questa commistione tra mondanità, spettacolo e provocazione continua a rendere l’evento uno dei più chiacchierati e partecipati del settore.

Con un cast così ampio e nomi storici del settore attesi nella capitale, gli organizzatori promettono una notte destinata a far parlare.

Oscar dell'Adult
Oscar dell’Adult
Matteo Linux
Matteo Linux

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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