Uomini e Donne, non è la scelta di Ciro a commuovere: lo sfogo di Martina dopo il no

Martina Calabrò in lacrime

Dopo la scelta finale di Ciro Solimeno e i petali per Elisa Leonardi, a colpire il pubblico sono state soprattutto le parole di Martina Calabrò

Per molti telespettatori il momento più intenso dell’ultima puntata di Uomini e Donne non è stato quello dei petali rossi. La scelta di Ciro Solimeno, arrivata dopo settimane di attesa, ha chiuso ufficialmente il percorso del tronista insieme a Elisa Leonardi, ma a restare impressa a una parte del pubblico è stata soprattutto la reazione di Martina Calabrò.

Niente scenate, nessuna polemica. Solo parole misurate, emozione evidente e uno sfogo arrivato subito dopo l’uscita dallo studio.

La scelta di Ciro Solimeno: finisce il percorso con Martina e inizia quello con Elisa

Nella puntata andata in onda il 26 maggio, il tronista napoletano ha deciso di seguire quello che ha definito il proprio sentimento più autentico.

Dopo mesi di esterne, confronti e momenti di avvicinamento con entrambe le corteggiatrici, Ciro ha comunicato la sua decisione: la scelta è stata Elisa Leonardi.

Prima del momento finale c’è stato però il confronto con Martina.

Un dialogo intenso, senza toni accesi, nel quale il tronista ha spiegato di aver provato affetto sincero ma di non aver mai sentito nascere quel sentimento necessario per costruire una relazione fuori dal programma.

Parole che hanno chiuso il loro percorso senza strappi, ma che non hanno cancellato la delusione.

Lo sfogo di Martina Calabrò dopo la non scelta: “Avrei voluto un finale diverso”

Una volta terminata la registrazione, Martina Calabrò ha parlato ai microfoni di WittyTv e lì è arrivato il momento che molti fan hanno definito il più autentico della puntata.

Con voce controllata ma visibilmente emozionata, l’ex corteggiatrice ha ammesso:

“Adesso voglio ritrovare me stessa un attimino, voglio stare tranquilla… avrei voluto sicuramente un finale diverso”.

Poi una riflessione che per tanti spettatori è diventata il passaggio più forte del suo percorso:

“Il problema mio è che ci metto sempre tanto, ci metto tutto quello che ci posso mettere. Invece dovrei tirare un po’ di più il freno a mano… per non star male”.

Parole che raccontano una delusione reale ma anche una presa di coscienza personale.

Perché il pubblico si è schierato con Martina

Sui social, subito dopo la messa in onda, molti commenti si sono concentrati meno sulla nuova coppia e più sul comportamento di Martina Calabrò.

C’è chi ha apprezzato il fatto che abbia accettato la decisione senza recriminazioni e chi ha sottolineato il modo in cui ha vissuto il percorso: senza strategie e senza cercare di costruire un personaggio.

Proprio per questo, nelle ultime ore, è già partita una richiesta ricorrente tra i fan del programma.

Rivederla nella prossima stagione, magari nel ruolo di tronista.

Al momento non esiste alcuna conferma, ma il consenso raccolto dopo la puntata ha acceso inevitabilmente le prime ipotesi.

E adesso cosa succede fuori dal programma?

Per Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi inizia adesso la fase più difficile e più attesa: quella lontana dalle telecamere.

Perché se il percorso in studio permette di conoscersi in un contesto protetto, è nella quotidianità che si misura davvero la tenuta di una coppia.

Per Martina invece si chiude un capitolo con una frase che sembra raccontare bene il suo stato d’animo: aver dato tutto, anche senza ottenere il finale sperato.

Ed è forse proprio questo il motivo per cui, in una puntata nata per celebrare una scelta, tanti spettatori hanno finito per ricordare soprattutto chi non è stata scelta.