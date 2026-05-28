Sinner ko al Roland Garros dopo 30 vittorie: gli esperti spiegano cosa può aver inciso davvero sul crollo fisico

Sinner messo ko dal caldo

Dal caldo estremo alla disidratazione fino al calo cognitivo: la medicina sportiva analizza il match contro Cerundolo e i segnali emersi durante la rimonta dell’argentino

La notizia sportiva è già chiara a tutti: Jannik Sinner è stato eliminato al Roland Garros dopo una serie impressionante di 30 vittorie consecutive. Ma oltre al risultato, a colpire osservatori e addetti ai lavori è stato soprattutto il modo in cui è maturata la sconfitta contro Juan Manuel Cerundolo.

Per oltre due set il numero uno del mondo aveva controllato il match senza particolari problemi, prima del crollo improvviso arrivato nel terzo parziale, culminato con l’uscita temporanea dal campo per ricevere assistenza medica e con una progressiva perdita di brillantezza fisica e mentale.

Ed è proprio su questo aspetto che si concentra ora l’analisi degli esperti.

Il caldo di Parigi e il fattore sottovalutato nel tennis moderno

Secondo la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), quanto accaduto a Parigi conferma i rischi sempre più concreti legati alle temperature elevate negli sport di lunga durata.

Il presidente Sima, Alessandro Miani, ha spiegato che nel tennis moderno si sommano diversi fattori estremamente stressanti per l’organismo:

esposizione solare continua;

sforzi intermittenti ad alta intensità;

superfici che accumulano calore;

umidità elevata;

ventilazione ridotta;

tempi di recupero limitati.

Un insieme di elementi che può provocare un rapido deterioramento delle condizioni fisiche anche negli atleti più preparati.

Ed è proprio questo il punto centrale: il caso Sinner dimostra che oggi il problema non riguarda soltanto i giocatori meno allenati, ma può coinvolgere anche uno degli atleti più dominanti del circuito mondiale.

Cosa succede al corpo durante un match giocato con caldo estremo

Gli specialisti spiegano che durante partite molto lunghe disputate con temperature elevate possono verificarsi fenomeni progressivi difficili da controllare in tempo reale.

Tra i principali rischi indicati dagli esperti ci sono:

disidratazione ;

; perdita di sali minerali;

squilibri elettrolitici;

crampi da calore;

riduzione della lucidità mentale;

calo della coordinazione motoria;

affaticamento neuromuscolare.

Ed è proprio quest’ultimo aspetto che potrebbe aiutare a spiegare alcuni segnali emersi nel match di Sinner.

Nel terzo set, infatti, il tennista azzurro ha iniziato a perdere intensità negli spostamenti, precisione nei colpi e rapidità nelle scelte. Un cambiamento improvviso rispetto ai primi due set e che ha completamente modificato l’inerzia dell’incontro.

Non solo stanchezza: il tema del “calore percepito”

Secondo la Sima, uno degli errori più frequenti è valutare soltanto la temperatura registrata dalle stazioni meteo.

In realtà, spiegano gli esperti, il vero parametro decisivo è il calore percepito sul campo, influenzato da elementi come:

radiazione solare;

umidità;

materiale della superficie;

presenza o assenza di ombra;

circolazione dell’aria.

Nel caso del Roland Garros, la terra battuta può aumentare ulteriormente la sensazione di calore e rendere più pesante il dispendio energetico durante gli scambi prolungati.

Il campanello d’allarme per il tennis internazionale

La sconfitta di Sinner rischia così di diventare anche un caso simbolico per il tennis internazionale.

Gli specialisti chiedono infatti protocolli più rigidi e sistemi di monitoraggio ambientale più avanzati per evitare che gli atleti arrivino a condizioni critiche durante i match.

Secondo gli esperti, la domanda non è più se il caldo possa condizionare una partita, ma quando un campo da tennis smetta di essere un ambiente realmente sicuro per giocatori, raccattapalle e spettatori.

Nel frattempo resta l’amarezza sportiva per Sinner, che vede interrompersi una striscia straordinaria proprio nel torneo che avrebbe potuto avvicinarlo al Career Grand Slam.

Ma il dibattito aperto dopo il ko contro Cerundolo va ormai ben oltre il semplice risultato sportivo.