‘È corso subito da lei’: Stefano De Martino al fianco di Belén nelle ore più difficili dopo l’intervento dei soccorsi

Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Dalla telefonata delle forze dell’ordine ai momenti vissuti nell’appartamento di Milano: emergono nuovi retroscena sulle ore di forte tensione attorno alla showgirl argentina

Dopo la notizia del ricovero di Belén Rodriguez al Policlinico di Milano, emergono nuovi dettagli sulle ore particolarmente delicate vissute dalla showgirl argentina nella mattinata di lunedì.

Secondo le ricostruzioni circolate nelle ultime ore, accanto a lei ci sarebbe stato fin da subito Stefano De Martino, contattato direttamente dalle forze dell’ordine dopo l’intervento nell’abitazione milanese della conduttrice.

Un elemento che ha colpito molti osservatori e che riporta l’attenzione sul legame rimasto tra i due nonostante la separazione.

La telefonata delle forze dell’ordine e la corsa a Milano

Stando a quanto emerso, tutto sarebbe iniziato nelle prime ore del mattino quando alcuni residenti del palazzo, nel quartiere Brera, avrebbero sentito urla e rumori provenire dall’appartamento della showgirl.

A quel punto sarebbe stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi.

Secondo alcune fonti, gli agenti avrebbero poi contattato direttamente Stefano De Martino sia per informarlo della situazione sia per verificare aspetti legati alla presenza del figlio Santiago, che in quel momento non si trovava nell’abitazione.

Il conduttore, appresa la situazione, si sarebbe precipitato immediatamente da Belén.

“È corso subito da lei”, riferiscono alcune persone presenti in quei momenti.

Il supporto di De Martino e gli impegni saltati in Rai

La presenza di Stefano De Martino non si sarebbe limitata ai momenti immediatamente successivi all’arrivo dei soccorsi.

Secondo quanto trapelato, il conduttore sarebbe rimasto vicino all’ex moglie anche nelle ore successive accompagnandola durante il trasferimento in ospedale e restando a Milano per seguirne l’evoluzione.

Una scelta che avrebbe avuto anche conseguenze professionali immediate.

De Martino avrebbe infatti rinunciato alla prevista trasferta a Roma per le registrazioni di “Affari Tuoi”, programmate al Teatro delle Vittorie.

Le registrazioni sarebbero state rinviate proprio per la sua assenza.

Il rapporto tra Belén e Stefano oltre la separazione

Negli anni il rapporto tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino è stato spesso al centro del gossip italiano, tra ritorni di fiamma, separazioni e tentativi di ricostruire un equilibrio familiare.

Ma al di là delle vicende sentimentali, entrambi hanno più volte mostrato la volontà di mantenere un legame solido soprattutto per il figlio Santiago.

Ed è forse proprio questo l’aspetto che emerge maggiormente dalle ore difficili vissute lunedì: al di là delle distanze e delle scelte personali, De Martino avrebbe deciso di esserci immediatamente.

La fragilità dietro la notorietà

La vicenda ha riacceso anche una riflessione più ampia sull’esposizione continua dei personaggi pubblici.

Belén Rodriguez, da anni tra i volti più noti della televisione italiana, ha spesso raccontato pubblicamente momenti di fragilità e periodi personali complicati vissuti lontano dai riflettori.

Dietro l’immagine della showgirl di successo, infatti, resta una persona che negli anni ha dovuto confrontarsi con pressioni mediatiche costanti e con un livello di esposizione raramente interrotto.

Ed è proprio per questo che molti, nelle ultime ore, hanno invitato a trattare la vicenda con cautela e rispetto.