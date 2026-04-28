Prime time alle 22:00, protestano i telespettatori ma c’è un paradosso che nessuno vuole ammettere

Stefano De Martino e Gerry Scotti

Come è cambiata la prima serata

Il prime time alle 22:00 ormai è una realtà. E le polemiche, soprattutto sui social, stanno esplodendo.

Il punto però è un altro: mentre i telespettatori protestano, i numeri raccontano una storia completamente diversa. Ed è proprio questa contraddizione che sta spingendo Rai e Mediaset a non fermarsi.

Il duello che ha cambiato tutto

Tutto nasce da una sfida precisa: da una parte Affari Tuoi con Stefano De Martino su Rai 1, dall’altra La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti su Canale 5.

Un duello che, giorno dopo giorno, ha allungato sempre di più l’access prime time fino a sfiorare — e ormai toccare — le 22:00.

I dati parlano chiaro. Il 27 aprile La Ruota della Fortuna ha superato i 5 milioni di telespettatori (24.2%), mentre Affari Tuoi ha sfiorato i 4,9 milioni (23.4%). Numeri altissimi rispetto ai programmi della prima serata, che rendono difficile qualsiasi passo indietro.

Le proteste social (e il paradosso)

Sui social il malcontento è evidente. Il commento più ricorrente è sempre lo stesso: “Si fa sempre più tardi, la mattina dobbiamo alzarci”.

Una protesta trasversale, che coinvolge un pubblico ampio e stanco di una prima serata ormai slittata sempre più avanti.

Eppure c’è un paradosso evidente.

Gli stessi telespettatori che criticano gli orari sono spesso quelli che alimentano gli ascolti dell’access prime time. Sono loro a tenere accesi quei numeri che, di fatto, giustificano la strategia delle reti.

Perché le reti non cambieranno (almeno ora)

Il vero snodo è tutto qui: l’access prime time oggi è la fascia più forte della giornata televisiva.

Produce ascolti solidi, share elevati e fidelizzazione. In questo scenario, accorciarlo significherebbe rinunciare a una fetta importante di pubblico.

E finché i dati continueranno a premiare questa scelta, difficilmente Rai e Mediaset torneranno indietro.

Serve coraggio per invertire la rotta. E al momento, non sembra esserci.

E il prime time? I numeri raccontano altro

C’è poi un altro elemento che rafforza questa linea.

La prima serata, pur restando centrale, non registra numeri così distanti dall’access. Il 27 aprile, ad esempio, ha vinto la miniserie La Buona Stella su Rai1 con 2 milioni 736mila spettatori (17.3%), seguita da I Cesaroni – Il Ritorno su Canale5 con 2 milioni 140mila (15.2%).

Numeri buoni, ma non paragonabili alla forza dell’access.

E questo spiega molto.

Una prima serata che non è più quella di una volta

Una volta si iniziava tra le 20:30 e le 21:00. Oggi quei tempi sembrano lontanissimi.

Ma il punto non è solo la nostalgia. È un cambio strutturale: la televisione generalista sta adattando i suoi ritmi alla competizione interna e, soprattutto, alle nuove abitudini del pubblico.

Con un effetto collaterale evidente: chi non vuole fare tardi si sposta sempre più spesso sulle piattaforme streaming.

Il nodo vero: chi deve cambiare per primo?

Il ritorno a una prima serata “normale” richiederebbe una rottura netta. Una scelta editoriale forte.

Ma finché i numeri continueranno a premiare l’attuale modello, le proteste social rischiano di restare rumore di fondo.

E questa è la vera chiave della vicenda.

Non è la televisione che non ascolta il pubblico.

È il pubblico che, numeri alla mano, continua a premiare ciò che critica.