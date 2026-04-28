Valeria Marini sta male al GF Vip: vomita in salone e punta il dito contro una mela, impazzano i meme

Valeria Marini accusa un malore al GF Vip

Cosa è successo a Valeria Marini al Grande Fratello Vip

Momenti di forte tensione nella casa: il malore di Valeria Marini al GF Vip ha spiazzato tutti nel cuore della serata di lunedì 27 aprile. La showgirl ha accusato nausea improvvisa, fino a correre in bagno senza riuscire a trattenersi.

La scena ha creato panico tra i concorrenti, tra chi ha pensato a un virus e chi invece ha cercato altre spiegazioni.

Il malore improvviso: dalla nausea al panico

Tutto è iniziato in giardino, mentre Valeria Marini parlava con alcuni coinquilini.

“Ho nausea e dolore allo stomaco”, ha detto con Raimondo, Raoul e Renato che hanno provato a tranquillizzarla.

Nel giro di pochi minuti la situazione è peggiorata. I conati sono diventati sempre più forti, fino alla corsa verso il bagno.

Ma la show girl non ha fatto in tempo ed ha finito per vomitare in salone davanti agli altri.

La reazione dei gieffini: paura e isolamento

Dopo il malore, tra i concorrenti è scattata subito la preoccupazione.

Alcuni hanno ipotizzato un possibile virus, temendo un contagio.

Adriana Volpe e Alessandra Mussolini hanno suggerito di isolare Valeria in una stanza e di igienizzare gli ambienti, invitando tutti a prestare attenzione.

Qualcuno ha persino deciso di cambiare stanza per la notte, segno di un clima tutt’altro che tranquillo.

Il sospetto della mela: la versione di Valeria

Nelle ore successive, però, è stata la stessa Marini a dare una spiegazione diversa.

Secondo lei, il malore sarebbe legato a una mela mangiata poco prima:

“C’era qualcosa… era quella, ne sono sicura”.

Una ricostruzione che ha lasciato perplessi gli altri concorrenti.

C’è chi ha ipotizzato semplicemente un pasto troppo pesante, e chi ha fatto notare che non sarebbe stata solo la mela a causare il malessere.

Tra stress e tensioni: il clima nella casa

C’è però un altro elemento che torna nelle conversazioni della notte: lo stress.

Secondo alcuni concorrenti, la giornata particolarmente tesa – segnata da continui scontri, soprattutto con Antonella Elia – avrebbe avuto un peso sullo stato fisico della showgirl.

Si è parlato apertamente di nervosismo e di “energie negative”, con Valeria che nelle ore precedenti aveva già mostrato segni di disagio.

Un clima che, per molti, avrebbe contribuito al crollo improvviso.

Dai social ai meme: la mela diventa simbolo

Nel frattempo, fuori dalla casa, il web ha reagito immediatamente.

Il dettaglio della mela ha acceso l’ironia degli utenti, con meme che richiamano scene simboliche: Antonella Elia trasformata in una sorta di “strega”, mentre porge il frutto alla rivale.

Un modo per raccontare, con leggerezza, una rivalità che ha infiammato ulteriormente il reality. Valeria Marini ha varcato al porta rossa nelle scorse ore e per alcuni giorni sarà ‘ospite speciale’ del GF Vip. E di sicuro non mancheranno ulteriori scontri con l’ex ragazza di Non è la Rai, prima finalista del programma condotto da Ilary Blasi.

Schermaglie e malore di certo saranno tema di discussione della puntata del 28 aprile che decreterà una nuova eliminazione. A rischio Alessandra Mussolini, Paola Caruso, Marco Berry e Lucia Ilardo.