Achille Lauro sul gossip su Ferragni: ‘Anche questa è violenza sulle donne’, la replica di Corona

Achille Lauro accende la musica per spegnere il gossip che da un po’ di giorni lo vede al centro dell’attenzione per le esternazioni di Fabrizio Corona che ha tirato in ballo il suo flirt con Chiara Ferragni. In conferenza stampa si presenta con il cappotto scuro appoggiato sulle spalle, l’abito elegante firmato Dolce & Gabbana, i modi pacati da gentiluomo (si rivolge a una giornalista chiamandola ‘dottoressa’). “Non ho più 20 anni e sono contento di non averli”.

Achille Lauro, il nuovo corso artistico Sanremo 2025

Achille Lauro non sembra più l’eccentrico artista che voleva stupire a tutti i costi e che sul palco di Sanremo – dove è stato in gara, ospite fisso, di nuovo in gara, di nuovo ospite – ha dato sempre sfogo al suo spiccato estro creativo, tra look eccessivi e dissacranti (“la reinterpretazione dell’iconografia cattolica, con il quadro del Battesimo nel 2022, mi ha rovinato la carriera – ironizza -. Ma non voleva essere offensiva, era una performance artistica, come quelle di Madonna o David LaChapelle”).

Una trasformazione che lo ha portato da trapper a cantautore. “Torno in una veste diversa, perché la canzone che porto, Incoscienti Giovani, merita un grande palco. Spesso si è detto che ho cercato di stupire gli altri, in realtà ho sempre pensato di voler stupire me stesso, rifacendomi alle grandi produzioni internazionali, ai grandi costumi e alle performance, ispirandomi alle grandi rockstar degli anni ’70”,

La stoccata a Corona: ‘Lascio il gossip a chi ha solo questo per esistere’

“In questo momento così bello lascio il gossip a chi ha solo questo per esistere. Io, grazie a Dio, vivo ancora nel mondo dei sogni e dei grandi sognatori e non seguo il gossip, non mi piace, non mi appartiene ” – Achille Lauro sembra piazzare una stoccata a Fabrizio Corona in conferenza stampa rispondendo a una domanda sulla vicenda Fedez e Ferragni. “Si parla tanto di violenza sulle donne e bisogna rendersi conto che questo non è tanto diverso” – ha aggiunto il cantautore romano.

L’ex re dei paparazzi: ‘Usa la retorica woke per pulirsi l’immagine’

“Caro Achille, il gossip è quello che la politica del nostro paese fa quotidianamente. Parlare di violenza sulle donne è la solita retorica woke che quelli come te, che vanno con le donne sposate, usano per pulirsi l’immagine” – lo scrive in un post su Instagram Fabrizio Corona, in replica alle dichiarazioni di Achille Lauro che stamane, nel corso della conferenza stampa pre Sanremo, si è espresso sul caso Fedez – Chiara Ferragni. “In questo momento così bello lascio il gossip a chi ha solo questo per esistere”, ha detto il cantante romano rispondendo alle domande dei giornalisti.

La stoccata a Sabrina Ferilli

Ma Corona, artefice del caso con le sue rivelazioni, non si ferma qui. E nel suo post, oltre a rispondere alle dichiarazioni di Achille Lauro, spara ad ‘alzo zero’ anche sull’attrice Sabrina Ferilli, ‘rea’ di aver postato degli applausi di approvazione sotto le parole del cantante. Ferilli viene apostrofata dall’ex re dei paparazzi come “simbolo della nuova sinistra radical chic, snob, che cavalca la cultura woke per fare l’intellettuale di sto c**”, per riportare solo i termini meno offensivi.

“Grazie al cielo vivo ancora in un mondo fatto di sogni, sognatori, di grandi passioni, e lascio questi gossip che non mi appartengono a chi veramente ha solo questo per esistere”



