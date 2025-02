Affari Tuoi nel mirino per il caso Molinaro, il legame con un’ex concorrente: ‘Tutto alla luce del sole’

Giovanni Francesco Molinaro e Jessica Falvo

Affari Tuoi torna al centro delle polemiche per una scelta di casting che ha fatto discutere. Durante la puntata di lunedì 3 febbraio del game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, il concorrente Giovanni Francesco Molinaro, rappresentante della Calabria, personal trainer originario di Lamezia, ha attirato l’attenzione non solo per la sua performance, ma per un dettaglio in particolare: la sua compagna, Jessica Falvo, aveva partecipato al programma nella scorsa edizione.

Nonostante l’elevato numero di richieste di partecipazione che la produzione riceve, la scelta di includere il fidanzato di una ex concorrente ha destato perplessità tra i telespettatori e gli esperti di televisione. Il caso è stato definito una “scivolata” nel processo di selezione, lasciando il pubblico con molti interrogativi.

Il passato di Jessica Falvo ad Affari Tuoi

Jessica Falvo ha preso parte al programma il 27 aprile 2024, in una puntata condotta da Amadeus. Durante la sua partita, giocata in coppia con il padre, è rimasta fino alla fine con il pacco da 300.000 euro in gioco. Tuttavia, all’ultimo minuto ha accettato l’offerta del Dottore di 115.000 euro, temendo di avere solo 5.000 euro nel pacco. In realtà, la sorte le aveva riservato il premio massimo, rendendo la sua decisione un errore costoso.

A distanza di nove mesi, è toccato a Molinaro, che nella vita si fa chiamare Gianfranco, sedere al tavolo di Affari Tuoi. La coincidenza ha scatenato polemiche, soprattutto considerando che il concorrente si è portato a casa 40.000 euro in gettoni d’oro.

La difesa di Jessica Falvo

Di fronte alle accuse di favoritismo, Jessica Falvo è intervenuta con un’intervista a FanPage, spiegando che entrambi hanno partecipato regolarmente ai casting. “Dicono che Gianfranco è andato nel programma sotto copertura, ma non è così. Entrambi abbiamo fatto il provino, come lo fanno tutti” – ha dichiarato. Secondo Jessica, il regolamento vieta la partecipazione ai parenti di dipendenti Rai e ad ex concorrenti, ma non a fidanzati o conviventi.

Ha poi aggiunto: “Se avessimo voluto nascondere qualcosa, non ci saremmo esposti sui social. È stato fatto tutto alla luce del sole perché non abbiamo nulla da nascondere.” Tuttavia, un dettaglio particolare emerge: alla produzione è stato chiesto se Molinaro avesse parenti che avevano già partecipato al programma, e lui ha risposto di no. Questo aspetto ha sollevato ulteriori dubbi.

Le vincite e la tassazione sui premi

Jessica ha inoltre chiarito un aspetto importante sulle vincite nei game show: “La vincita che si vede in tv non è quella reale. C’è una grande tassazione, oltre il 40%, poi il cambio dell’oro che varia in base alla quotazione.” Alla fine, Molinaro ha incassato circa 24.000 euro netti, mentre Jessica ha ricevuto circa 69.000 euro.

Striscia la Notizia e le critiche

Anche “Striscia la Notizia” ha dedicato un servizio al caso, con Antonio Ricci che ha sollevato dubbi sulla regolarità della partecipazione. Jessica, con ironia, ha commentato: “Non avete perso tempo, eh..”

Una coincidenza o una scelta evitabile?

Sebbene il regolamento non vieti esplicitamente la partecipazione di fidanzati di ex concorrenti, la situazione resta ambigua. La selezione di un concorrente legato a una figura già nota nel programma poteva essere evitata per mantenere una maggiore trasparenza e credibilità. Resta il dubbio se la produzione fosse realmente all’oscuro del legame tra i due o se si sia trattato di una leggerezza nel processo di selezione.

Una cosa è certa: il caso di Giovanni Francesco Molinaro ha acceso il dibattito su come vengano scelti i partecipanti ad Affari Tuoi e se sia necessaria una maggiore attenzione per evitare situazioni simili in futuro.