Sanremo 2025, la verità sulla cover di Tv Sorrisi e Canzoni: cosa non torna

Achille Lauro e Fedez nella copertina di Tv Sorrisi e Canzoni

La cover di TV Sorrisi e Canzoni dedicata al Festival di Sanremo 2025 ha scatenato un acceso dibattito. Nell’immagine pubblicata, tra i vari artisti in gara, spiccano Fedez e Achille Lauro, posizionati vicini. Un particolare che ha fatto discutere visto che i due si sono allontanati dopo che Chiara Ferragni ha ammesso di aver avuto un flirt con Lauro. Questo dettaglio non è sfuggito agli occhi attenti del pubblico e degli esperti del settore, che hanno iniziato a chiedersi se vi fosse un significato nascosto dietro questa scelta grafica.

Il fotomontaggio

Diversi utenti e addetti ai lavori hanno notato incongruenze nell’immagine, portando all’ipotesi che la copertina possa essere stata ritoccata digitalmente. La posizione dei due artisti appare innaturalmente ravvicinata, con ombre e dettagli che non sembrano combaciare perfettamente con il resto del gruppo.

La copertina di Tv Sorrisi e Canzoni sui big di Sanremo 2025

Le prove del ritocco

Alcuni esperti di grafica hanno analizzato la copertina, evidenziando anomalie nei contorni e nella gestione delle luci. In particolare, Fedez e Achille Lauro sembrano avere una resa visiva leggermente differente rispetto agli altri artisti, come se le loro immagini fossero state aggiunte successivamente.

La precisazione del direttore di TV Sorrisi e Canzoni

A chiarire la questione è stato lo stesso direttore del settimanale, intervenuto in collegamento con La Volta Buona da Caterina Balivo. Il direttore ha confermato che lo scatto è stato realizzato lo scorso dicembre, in occasione di Sarà Sanremo, quando tutti i cantanti hanno partecipato alla trasmissione su Rai1 per svelare i titoli dei brani in gara. Tuttavia, Fedez non ha scattato la foto insieme agli altri artisti quella sera, ma ha posato individualmente.

Alla domanda diretta della conduttrice: “Mi dicono che Fedez ha scattato da solo, ma è la verità?”, il direttore ha risposto con un po’ di esitazione: “Esatto, sì, esatto. Però abbiamo fatto una foto di gruppo favolosa, la vedrete al momento giusto. Sono contento e soddisfatto”.

Il motivo della posizione di Fedez accanto ad Achille Lauro

Un ulteriore dettaglio che ha acceso il dibattito è stata la scelta di posizionare Fedez accanto ad Achille Lauro. Secondo il direttore di TV Sorrisi e Canzoni, non si tratta di una strategia volta a creare gossip, ma di una decisione puramente tecnica. Infatti, inizialmente in quel posto si trovava Emis Killa, che ha poi deciso di ritirarsi dalla competizione. Per mantenere l’equilibrio dell’impaginazione, la foto di Fedez è stata aggiunta in post-produzione in quella posizione.

Cosa significa tutto questo?

Nonostante il chiarimento, la discussione sulla copertina ha contribuito ad alimentare il dibattito su Sanremo 2025, rendendo il festival ancora più atteso. L’immagine, ritoccata per esigenze di impaginazione, ha finito per diventare un vero e proprio caso mediatico, dimostrando ancora una volta quanto l’attenzione sul Festival sia sempre altissima.