Adriano Galliani ha detto sì a Helga Costa a Monza, testimoni e invitati delle nozze blindate

L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani, 80 anni, ha detto “sì” nel pomeriggio di lunedì 9 settembre alla storica compagna Helga Costa, 57 anni, in una cerimonia civile e blindatissima nel Municipio a Monza. É il terzo matrimonio per il dirigente sportivo. A celebrare le nozze è stato il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, mentre l’avvocato Cristina Rossello e Gigi Marzullo hanno indossato i panni dei testimoni dello sposo.

Adriano Galliani si è sposato per la terza volta, le nozze al Municipio di Monza: Cristina Rossello e Gigi Marzullo testimoni

Galliani è arrivato in Comune intorno alle 16:00 e ha preferito defilarsi da telecamere e fotografi, così come la sposa che pochi minuti dopo lo ha raggiunto a bordo di un Suv nero. Lui in completo scuro e lei con indosso un raffinato tailleur bianco sono saliti al secondo piano del Comune, interdetto a cronisti e curiosi, dove il sindaco ha celebrato un “matrimonio simpatico”, come lo ha definito lui stesso, alla presenza di pochi intimi. La “scelta di sposarsi a Monza è stata una scelta di cuore” – ha commentato brevemente Rita Galliani, sorella dello sposo.

Al termine della cerimonia il sindaco Pilotto ha parlato ai giornalisti, riconoscendo di avere “visioni differenti su tante cose” rispetto a Galliani, ma di parlare la sua stessa lingua in tema di “pragmatismo”. Poi ha aggiunto: “È certamente una persona che ama il Monza Calcio, questo lo vediamo tutti, ma anche la città di Monza, come dimostra la scelta di sposarsi qui”. La coppia si è poi diretta a Villa Gernetto a Lesmo per i festeggiamenti, ai quali saranno presenti altri “fedelissimi” di Silvio Berlusconi e amici di lunga data, tra cui Marcello Dell’Utri, Fedele Confalonieri, Flavio Briatore, Massimiliano Allegri.