Affari Tuoi, spunta la “vera” ballerina: Martina debutta al fianco di De Martino, è la risposta a Samira?

Martina Miliddi ad Affari tuoi

Affari Tuoi, la sorpresa della puntata del 19 gennaio

Colpo di scena nella puntata del 19 gennaio di Affari Tuoi, andata in onda (già registrata) nonostante il grave lutto che ha colpito Stefano De Martino, segnato dalla scomparsa del padre. Il game show di Rai 1 ha regalato al pubblico una new entry inattesa, destinata a far discutere: Martina Miliddi, ballerina ed ex volto di Amici, ha fatto il suo ingresso in studio tra musica latinoamericana e ironia.

Assente Herbert Ballerina, compare per la prima volta il cosiddetto “pacco Ballerina”, affiancato da una presenza femminile che non è passata inosservata. A presentarla è stato lo stesso De Martino, con una battuta che ha immediatamente acceso il clima in studio.

La battuta di De Martino e il “malinteso” Rai

“All’inizio di quest’edizione avevo chiesto una ballerina alla Rai, poi c’è stato un malinteso ed è arrivato Herbert Ballerina. In questi giorni che Herbert non si trova, hanno ripescato la pratica della ballerina”.

Con questa frase, pronunciata con il suo consueto sarcasmo, Stefano De Martino ha introdotto Martina Miliddi, che si è posizionata accanto alla sagoma cartonata di Herbert, presentandosi semplicemente: “Vengo dalla Sardegna e faccio la ballerina”.

Un ingresso studiato, elegante e allo stesso tempo leggero, che ha immediatamente acceso la curiosità del pubblico: si tratta di una presenza occasionale o dell’inizio di un nuovo ruolo fisso nel programma?

Martina Miliddi, da Amici ad Affari Tuoi

Classe 2000, nata il 21 luglio a Cagliari e cresciuta ad Assemini, Martina Miliddi è diventata nota al grande pubblico grazie alla 20ª edizione di Amici di Maria De Filippi. La passione per la danza nasce prestissimo: a soli cinque anni, guardando le veline di Striscia la Notizia, sogna per la prima volta il palcoscenico.

Si forma con l’insegnante Francesca Secci, frequenta il Liceo linguistico Boccaccio di Iglesias e, già durante gli anni scolastici, inizia a competere a livello professionale. Nel 2017 partecipa al campionato mondiale Synchro Dance, categoria Adults, confermando un percorso artistico solido e ambizioso.

Il percorso ad Amici e la consacrazione televisiva

Nel 2020 arriva il debutto televisivo: Martina si presenta ai casting di Amici 20 e conquista Lorella Cuccarini, che decide di accoglierla nella propria squadra. Più freddo il giudizio di Alessandra Celentano, che si schiera contro il suo ingresso. Nonostante le perplessità iniziali, Miliddi cresce puntata dopo puntata, arriva al serale e chiude l’esperienza al decimo posto.

Un risultato che, però, apre le porte del mondo dello spettacolo: nell’estate 2022 entra nel corpo di ballo di Battiti Live, mentre l’inverno successivo viene scelta da Fiorello per Viva Rai2!, dove si distingue negli stacchetti insieme a Tommaso Stanzani e altri giovani professionisti.

Presenza fissa o cameo? Il confronto con Samira Lui

Al momento non è chiaro se Martina Miliddi sarà protagonista anche delle prossime puntate di Affari Tuoi. Intanto, il pubblico si interroga: potrebbe diventare la “risposta al femminile” di Rai 1 a Samira Lui, volto di La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti?

Una cosa è certa: il suo ingresso non è passato inosservato e aggiunge un nuovo tassello all’evoluzione del programma di De Martino, sempre più attento al linguaggio televisivo contemporaneo.