Gemma Galgani: ‘Mario mi vuole, ma ha paura’, gelo in studio e rotture definitive a Uomini e Donne

Mario Lenti e Gemma Galgani

Anticipazioni Uomini e Donne: cosa è successo nella registrazione del 19 gennaio

La registrazione di Uomini e Donne del 19 gennaio, le cui anticipazioni sono state diffuse dal blogger Lorenzo Pugnaloni, ha riportato al centro dello studio una delle dinamiche più discusse del Trono Over: il rapporto, sempre più ambiguo e irrisolto, tra Gemma Galgani e Mario Lenti.

Ancora una volta, la dama torinese si è detta convinta che Mario provi un interesse sentimentale nei suoi confronti, ma che non trovi il coraggio di ammetterlo apertamente. Secondo Gemma, il blocco emotivo dell’uomo sarebbe legato alla pressione dello studio e, in particolare, al timore delle critiche di Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Gemma Galgani non arretra: “Mario si nasconde”

Gemma appare determinata e irremovibile nella sua lettura dei fatti. Nonostante i continui rifiuti, continua a sostenere che Mario stia reprimendo i propri sentimenti per evitare attacchi e giudizi pubblici. Una convinzione che, però, non trova alcun riscontro nelle parole dell’uomo.

Mario Lenti ribadisce con fermezza una posizione già espressa in passato, anche in contesti esterni al programma: tra lui e Gemma Galgani può esserci solo un rapporto di amicizia. Nessuna apertura, nessuna ambiguità, nessuna possibilità di evoluzione sentimentale.

Il contrasto tra le due versioni crea un nuovo momento di gelo in studio, con Gemma visibilmente delusa ma incapace di accettare una chiusura definitiva.

Sabrina, Nicola e Carlo: una scelta che spacca lo studio

La registrazione del 19 gennaio di Uomini e Donne prosegue con Sabrina Zago, che racconta la sua recente uscita con Nicola. Entrambi descrivono l’incontro come positivo e dichiarano la volontà di continuare a frequentarsi. Tuttavia, la situazione si complica quando emerge che Sabrina sta portando avanti parallelamente anche la conoscenza con Carlo, iniziata circa due mesi fa.

Proprio Carlo, dopo aver ascoltato il racconto, prende una decisione drastica e inattesa. Convinto che Sabrina non potrà mai sviluppare un sentimento autentico nei suoi confronti, sceglie di abbandonare il programma. Un addio che lascia lo studio spiazzato e che segna una delle uscite più amare di questa stagione.

Alessio e Rosanna: chiarimento inutile e addio definitivo

Il finale della registrazione è dedicato ad Alessio Pili Stella e Rosanna Siino, ancora alle prese con una tensione mai risolta. Dopo il confronto nel backstage avvenuto nella scorsa puntata, Alessio continua a nutrire forti dubbi sulla sincerità di Rosanna, giudicando il suo interesse improvviso e poco credibile.

Tra i punti di scontro, anche il rifiuto di Rosanna di accettare il numero di Alessio, nonostante – secondo lui – alcuni contenuti social lasciassero intendere riferimenti diretti. Rosanna respinge ogni accusa, affermando di aver dimostrato interesse da tempo e di non aver mai giocato con i sentimenti dell’uomo.

Il confronto, però, non porta a una riconciliazione: tra i due manca un punto d’incontro e la conoscenza si chiude definitivamente.