Ainett Stephens rivela il vocale di Pino Insegno su la Gatta Nera: scelta legata al politicamente corretto

Nel ritorno de Il Mercante in Fiera su Rai 2 c’è una carta della discordia: la Gatta Nera. Sul banco l’ha piazzata il conduttore, Pino Insegno, fresco di benedizione della tv di Stato, ma la mossa ha complicato la partita più che far saltare il banco.

Pino Insegno ha inviato un vocale ad Ainett Stephens: ‘Non devo scusarmi’

Il conduttore ha spiegato che Ainett Stephens non tornerà a ricoprire il ruolo: “É diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni, resta indimenticata icona di quel programma”. Battuta che non ha gradito l’ex gieffina che via Stories ha riferito che si aspetta le scuse di Pino Insegno per quanto affermato. Dall’altra l’artista ha spiegato di essere stato frainteso e di aver mandato dei vocali ad Ainett.

“Le ho detto di non prendersela e ringraziato per il lavoro svolto. Ainett è una mia amica, poi di cosa mi dovrei scusare non ho detto quella cosa ed anche se l’avessi detta anche io sono diventato un po’ più grande”.

Polemica chiusa? Nulla di tutto ciò con la 41enne di origini venezuelana che ha spiegato a Il Corriere della Sera di non aver neanche risposto ai vocali di Insegno e che con lui c’è stato un rapporto di cordialità ma non di amicizia.

‘Non gli ho risposto, nei vocali ha detto che prenderà una bianca e che non può chiamarsi Gatta Nera per il politicamente corretto’

“Lo ringrazierò sempre per il ruolo di Gatta Nera. Non è una cattiva persona, ma chissà come si sarebbe sentito se avessero detto la stessa cosa a sua figlia” – ha spiegato Ainett Stephens che ha smentito, con un’esternazione destinata a far rumore, che Pino Insegno abbia intenzione di cancellare la Gatta Nera.

“Nei messaggi vocali ha detto che molto probabilmente prenderà una ragazza bianca e che avrà un altro nome. Non potrà chiamarsi Gatta Nera per motivi di politicamente corretto“.