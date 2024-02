Alba Parietti non invitata a Sanremo: Selvaggia Lucarelli provoca, lei replica a La vita in diretta

“Sanremo fa parte della mia vita, delle mie emozioni, della mia storia”. Nei giorni scorsi Alba Parietti ha raccontato di non essere stata invitata al Festival e che non sarà presente in platea dopo 32 anni. “Ho fatto tutto ciò che si può fare a Sanremo, sono stata conduttrice del Festival, tre volte del Dopofestival, giurata di qualità, commentatrice, opinionista sempre presente” – aveva precisato.

A distanza di qualche giorno è tornata sulla questione nel corso della puntata del 7 febbraio de La vita in diretta. Prima ha replicato a Selvaggia Lucarelli che su X aveva ironicamente affermato che era Alba Parietti nella maschera dell’ippopotamo che si è esibito con Ghali a Sanremo 2024. “Pur di entrare all’Ariston”. Pronta la replica della show girl a La vita in diretta.

“Impossibile, se fosse stata una gazzella potevo essere io. Ippopotamo? Penserei che la prima gallina che canta è quella che ha fatto l’uovo” – ha riferito Alba Parietti che ha assicurato che presto dirà sul mancato invito a Sanremo 2024.

Sempre generoso Ghali che si porta dietro Alba Parietti con la maschera da ippopotamo alieno pur di entrare all’Ariston. #SANREMO2024 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) February 6, 2024

Al Corriere di Torino ha spiegato che non è il primo sgarbo ricevuto al Festival. “Era il periodo in cui un direttore mi aveva, per nessuna ragione, tagliato fuori da Rai 1- che ero lì seduta accanto a Massimo Giletti e arrivò un funzionario che mi insultò in una maniera talmente grave e volgare che non posso ripeterla. Avrei dovuto alzarmi e prenderlo a schiaffi, mi vergogno di non averlo fatto”.