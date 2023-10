Alessandro Basciano accusa Luzma Cabello e smentisce Sophie Codegoni: ‘Nessuno schiaffo’

Ha respinto le accuse mosse da Sophie Codegoni nella nuova intervista concessa a Silvia Toffanin nel corso della puntata del 29 ottobre di Verissimo. Dal rapporto con la cantante Luzma Cabello al presunto schiaffo all’ex tronista di Uomini e Donne.

Basciano sul presunto tradimento: ‘Luzma voleva costruire un finto gossip per lanciare la sua carriera in Italia’

In riferimento alle immagini che lo ritraggono con la 28enne il dj ha spiegato che si trattava di situazioni del passato. “Ci sono i tatuaggi come prova” – ha aggiunto precisando che nel video in cui è in pista con la spagnola. “É lei che si è avvicinata in tutti i modi. É una di 7/8 secondi che non è delle migliori, sicuramente avrebbe dato fastidio anche a me se fosse accaduto a Sophie.

Ha fatto contenuti di nascosto e premeditato tutto. Aveva voglia di apparire e di emergere per discorsi che stava facendo con una terza persona. Ad Ibiza non è successo nulla, nessun tradimento ma una mancanza di rispetto”. Basciano ha riferito che Luzma Cabello avrebbe cercato di costruire un gossip per lanciare la sua carriera artistica in Italia. “Ma ha sbagliato persona”.

L’ex tentatore ha rivelato che la spagnola avrebbe contattato Verissimo per essere ospitata e riferire la sua versione. Tesi non smentita da Silvia Toffanin. “Le ho detto di non rovinare una famiglia e mi ha anche bloccato”. Alessandro Basciano ha poi smentito di aver dato uno schiaffo a Sophie Codegoni.

L’ex tentatore smentisce lo schiaffo: ‘Colluttazione con il mio manager ma non ho mai alzato le mani su Sophie’

“In merito alla questione alla quale fa riferimento c’è stato un momento di tensione con il mio manager. C’è stata una colluttazione ma non ho mai alzato le mani contro di lei. Non ho capito perché mi deve infangare così. Non l’ho mai picchiata e sono contro la violenza. É scappata qualche parolaccia che pure fa male e per questo ho chiesto scusa”. Basciano ha poi dichiarato di aver rivisto la figlia dopo tempo.