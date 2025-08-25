Enzo Salvi, la madre non ce l’ha fatta: ‘Ho perso il mio faro, il mio primo amore’

Enzo Salvi è rientrato d'urgenza a Roma, la madre sta male

L’attore aveva annunciato le gravi condizioni di mamma Bruna dopo aver cancellato uno spettacolo

La triste notizie a poche ore di distanza dalla cancellazione del suo spettacolo. Enzo Salvi, noto attore comico e volto amato di cinema e teatro, ha annunciato la scomparsa della madre, Bruna Brunori, con un toccante messaggio sui suoi canali social nella giornata del 25 agosto 2025.

Il messaggio di addio dell’attore ai fan

“Ciao mamma, hai lottato fino all’ultimo istante come un vero guerriero”, scrive Salvi, aprendo un lungo post carico di emozione e amore filiale. L’attore, romano classe 1963 e noto anche con il soprannome “Er Cipolla”, condivide con i fan il dolore per la perdita della figura più importante della sua vita.

Nel post, Salvi sottolinea quanto la madre sia stata un punto di riferimento costante: “La tua forza, il tuo coraggio e il tuo amore resteranno per sempre scolpiti dentro di me. Ora puoi finalmente riposare, stringendo di nuovo Papà in quell’abbraccio che il tempo ci aveva tolto”.

I funerali a Ostia Lido: quando e dove

I funerali della signora Bruna Brunori si terranno il 26 agosto 2025, alle ore 11:00, presso la Chiesa Regina Pacis di Ostia Lido, Roma. L’attore invita tutti coloro che vogliono salutare per l’ultima volta la madre a partecipare alla cerimonia, segnalando la centralità della famiglia in questo momento di grande dolore.

La forza di una madre dietro il successo di Salvi

Nel ricordo di Enzo, la madre non è stata soltanto una presenza affettuosa, ma un vero e proprio faro nella sua vita, capace di guidarlo e sostenerlo anche nei momenti più difficili. “Con lei se ne va una parte di me – aggiunge Salvi – ma resta il suo sorriso, il suo affetto infinito, la sua voce che continuerò a sentire ogni giorno”.

Salvi dedica un pensiero speciale alla sua famiglia più stretta: la compagna Laura, i figli Manuel e Nicolò e le piccole Federica e Angelica, insieme alla cagnolina Peggy, amatissima dalla madre. Attraverso il post, l’attore esprime la promessa di portare sempre con sé il ricordo dei genitori: “Vi porterò entrambi per sempre nel cuore, in ogni passo, in ogni risata. Non vi dimenticherò mai, perché l’amore di un figlio per i suoi genitori non muore mai”.

Il sostegno dei fan e degli amici

Il messaggio di Enzo Salvi ha ricevuto immediata risposta dai fan, che hanno espresso vicinanza e affetto. L’attore, commosso, ha ringraziato pubblicamente amici e follower: “Un ringraziamento dal profondo del mio cuore a tutti i miei amici speciali. Grazie per le vostre preghiere. Vi voglio bene”.

In questo momento di dolore, il legame familiare e l’affetto della comunità diventano il punto di forza per affrontare la perdita. L’annuncio di Salvi, intenso e sincero, rappresenta anche un esempio di come la condivisione del lutto sui social possa diventare un momento di vicinanza collettiva, capace di trasformare il dolore privato in un ricordo condiviso e celebrato.