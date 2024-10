Amadeus a Che tempo che fa: ‘Attacchi violenti, la scelta è personale’, la replica alle critiche sugli ascolti

“Mi stanno attaccando violentemente sui giornali ma la gente non comprende che sono scelte personali. A me piace sperimentare, sono un irrequieto ed ho bisogno di cambiare”. Ospite di Che tempo che fa Amadeus non ha nascosto il suo disappunto per le critiche ricevute sui media per la decisione di lasciare la Rai per passare al Nove. “É un numero che mi piace molto perché sono nato a settembre e mi trovo bene”.

Amadeus a Che tempo che fa: ‘Sono un irrequieto, ho bisogno di cambiare’

Il conduttore si è soffermato sugli ascolti bassi registrati in questo avvio di stagione di Chissà chi è. “La mia in realtà è una consapevolezza. Noi facciamo televisione e gli ascolti sono importanti… Quando ho iniziato sapevo che sarebbe andata così. Sono in onda da 14 giorni, ho un contratto per 4 anni. Mancano un centinaio di puntate.

È un nuovo viaggio, su una rete nuova. Quindi è giusto dare il tempo ad una trasmissione di convincere le persone che sono qua. Bisogna far abituare le persone, non le convinci in due settimane. Io non sono sorpreso. L’ho detto in conferenza: spero di ripartire dal 3. È la verità, non per fare il modesto, ma perché fondamentalmente è così.” – ha spiegato l’ex direttore artistico di Sanremo durante l’intervista da Fabio Fazio.

‘Gli ascolti? Sapevo che sarebbe andata così, per la Corrida andrò a citofonare la gente a casa’

“Faccio il tutorial e le persone mi fermano e mi dicono che non lo vedono, allora gli dico come fare per sintonizzare la tv e andare sul 149. Poi parla della Corrida che condurrà dal 4 novembre alle 20:30, tutti i giorni dal lunedì al sabato: ”e sarà la Corrida di Corrado”. “Andrò a citofonare le persone a casa se è necessario. Fiorello? ‘Si l’ho sentito. Noi ci sentiamo mi conosce sa che sono meticoloso ed ho tanti progetti. Mi chiama dal divano, gioca a tennis tutti i giorni, quando farà qualcosa deciderà lui e ci sorprenderà”.