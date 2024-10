Chissà chi è non decolla, Amadeus realizza un tutorial per vedere canale Nove (VIDEO)

Chissà chi è continua a perdere colpi con il game condotto da Amadeus sul Nove che è sceso al 2,6%. Non è bastato riproporre in toto la formula de I Soliti Ignoti per portare sul canale del gruppo Warner Bros. Discovery una fetta dei telespettatori che lo seguivano su Rai 1.

Chissà chi è continua a perdere colpi, Amadeus realizza un tutorial

All’inizio dell’avventura sulla nuova rete l’ex direttore artistico di Sanremo aveva dichiarato di non temere i numeri ma da 926.000 telespettatori, con share al 5.2%, della prima puntata si è scesi ai 512.000 della puntata del 4 ottobre. Un campanello d’allarme per Warner Bros che potrebbe presto correre ai ripari di concerto con Amadeus che nel frattempo ha condiviso su Instagram Stories un tutorial per i telespettatori più attempati. Nel filmato il conduttore ha spiegato come vedere Chissà chi è sul digitale terrestre e sulla tv satellitare.

“Ciao a tutti da Amadeus piccolo tutorial per vedere il canale Nove: basta premere il canale 9 del digitale terrestre. Se per caso non riuscite a vederlo è perché va risintonizzato. Se invece guardate la tv sui canali satellitari basta digitare sul telecomando i tasti 1, 4, 9: fate 149 e si vede Chissà chi è“. Ama va così in soccorso del pubblico over 70 via social (già ma quanti di loro hanno account su Instagram o X?) sperando di recuperare terreno.

Warner Discovery medita allo spostamento di orario

Probabilmente la soluzione potrebbe essere lo spostamento di orario – inizio ritardato alle 21:00 – per evitare la sovrapposizione con Affari tuoi, in onda su Rai 1, Striscia la notizia, su Canale 5, e Otto e mezzo, su La7. C’è dato che però non va tralasciato il programma Casa a prima vista viaggia con il 4,.4% di share (852.000 spettatori) pur andando in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre).