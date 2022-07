Amadeus su Instagram col medico: ‘Dopo 7 giorni mi sento meglio’

Poche righe sul profilo Instagram per riferire di aver vissuto giorni difficili. Amadeus si è mostrato sul profilo Instagram al fianco del medico con mascherina di protezione. “Dopo sette giorni, oggi finalmente mi sento meglio” – ha scritto precisando di essere stato positivo al Covid.

Amadeus positivo al Covid: ‘Finalmente mi sento meglio’

Il virus ha creato qualche problema al conduttore televisivo che ha tranquillizzato i fan ed ha ringraziato il suo medico, Fabio Mosca. In pochi minuti il direttore artistico di Sanremo è stato travolto di messaggi di affetto e di incoraggiamento da parte di colleghi, cantanti e personaggi della tv.

Da Orietta Berti a Diodato passando per Antonella Clerici, Lorella Cuccarini, Elena Sofia Ricci e La rappresentante di Lista tra gli altri. Nei giorni scorsi Amadeus aveva ufficializzato al TG1 la presenza di Chiara Ferragni come co conduttrice di Sanremo 2023.