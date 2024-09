Amadeus vs Stefano De Martino, chi ha vinto tra Affari Tuoi e Chissà chi è: Discovery da record

Una partenza senza fuochi d’artificio per Amadeus ma soddisfacente per Discovery come ha evidenziato Alessandro Araimo, Amministratore Delegato Italia & Iberia Warner Bros Discovery. L’ex direttore artistico di Sanremo centra il migliore risultato di sempre in access prime time per sui canali del gruppo che trasmettevano in simulcast Chissà chi è, il game show prodotto da Endemol Shine Italy basato sul format americano di grande successo Identity.

Amadeus centra il miglior risultato di sempre in access prime time per Discovery con Chissà chi è

Il dato complessivo della diretta contemporanea su Nove, Real Time, Dmax, Giallo, Food Network, MotorTrend, HGTV, Warner TV, K2 e Frisbee è 1.600.000 spettatori pari al 8,8% di share con un picco d’ascolto di 2.400.000 spettatori. Anche sul Nove con 926.000 spettatori e il 5,2% di share è il programma di accesso più visto di sempre. Con questi dati lo show si posiziona 4° programma più visto durante la messa in onda. L’esordio di Amadeus non ha scalfito l’egemonia di Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, che ha dominato la fascia con 4.467.000 spettatori (25%). Su Canale 5 Paperissima Sprint ha raggiunto 2.630.000 spettatori pari al 14.7%.

In prima serata Suzuki music party, lo spettacolo musicale prodotto da Banijay Italia in collaborazione con FriendsTV, (andato in onda in prima serata in simulcast su Nove, Real Time, Dmax, Giallo, Food Network, MotorTrend, HGTV, Warner TV, K2 e Frisbee ) con 968.000 spettatori pari al 7,1% di share e con un picco d’ascolto di 1.500.000 spettatori, è stato il 4° programma più visto durante la messa in onda e il 2° più visto della serata sui giovani con il 12% di azione. In particolare sul Nove registra 628.000 spettatori e il 4,6% di share. “È stato un ottimo debutto e siamo davvero orgogliosi di aver proposto al pubblico italiano una serata-evento così attesa e coinvolgente che ci ha peraltro portato al nostro miglior risultato di sempre nella fascia” – ha riferito Alessandro Araimo.

La fascia oraria dominata ancora da Stefano De Martino con Affari tuoi

La serata è stata segnata da un sostanziale testa a testa tra le reti ammiraglie di Rai e Mediaset. Su Rai 1 Sempre al tuo fidanzato, in onda dalle 21:44 ha ottenuto il dato migliore come spettatori con 2.265.000 pari al 14.7% di share. Su Canale 5 La Rosa della Vendetta, ha ottenuto l’attenzione di 1.976.000 spettatori con uno share superiore con il 15.3%. Su Italia 1 Jurassic World – Il dominio incolla davanti al video 1.048.000 spettatori con il 7.2%.

Su Rai3 Presadiretta, segna 1.190.000 spettatori pari al 7.1% (Presadiretta Più di 6 minuti a 850.000 e il 5.9%). Su Rai 2 9-1-1 intrattiene 624.000 spettatori (3.5%) e 9-1-1: Lone Star 660.000 spettatori (4%). Su Rete 4 Zona Bianca totalizza di 694.000 spettatori (5.4%). Su La 7 Eden – Una Pianeta da Salvare raggiunge 387.000 spettatori e il 2.7%.