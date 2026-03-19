Amici 25, Amadeus torna in giuria: ecco cosa cambia davvero nel serale

Perché Amadeus è il nuovo giudice del serale di Amici 25?
Adesso è ufficiale: Amadeus sarà uno dei giudici del serale di Amici 25. La conferma arriva direttamente dai canali social del programma, con un video che mette fine a giorni di indiscrezioni e “indizi” disseminati ad arte.
Il conduttore accetta simbolicamente la celebre felpa dorata, entrando così nel cuore del talent show più seguito della televisione italiana. Un ingresso che non passa inosservato e che rafforza ulteriormente il peso mediatico del serale.
La nuova edizione prenderà il via sabato 21 marzo in prima serata su Canale 5, con una giuria rinnovata e un cast pronto a darsi battaglia.
Gli indizi svelati: SpongeBob, cavalli e zaino
Nel video di annuncio, Amadeus ha chiarito il significato degli oggetti che avevano alimentato il toto-nomi.
SpongeBob, ad esempio, non era un riferimento casuale: “Era il cartone animato preferito di mio figlio quando era piccolo”, ha spiegato, aggiungendo che il pupazzo è diventato un portafortuna durante i suoi cinque Festival di Sanremo.
Il cavallo, invece, richiama le sue radici personali: “Sono cresciuto insieme ai cavalli, fanno parte della mia famiglia”.
Infine lo zaino, elemento ricorrente nella sua immagine pubblica: un vero e proprio “kit di sopravvivenza”, simbolo della sua abitudine a non lasciare nulla al caso.
Un racconto che umanizza il personaggio e costruisce una narrazione coerente con il suo stile televisivo.
L’ingresso in giuria e il siparietto con Maria De Filippi
Nel filmato compare anche Maria De Filippi, che consegna ad Amadeus la felpa da giudice con una frase che suona come un’investitura: “Anche tu non sei allievo ma giudice”.
La risposta del conduttore è in perfetto stile Amadeus: ironica e misurata. “La metto nello zaino, ‘Amici’ fa parte delle cose importanti”.
Un passaggio che sottolinea il valore simbolico del programma e il peso della scelta.
Com’è composta la giuria di Amici 25?
Con l’ingresso di Amadeus, la giuria del serale di Amici cambia assetto e diventa a quattro. Accanto a lui ci saranno Gigi D’Alessio, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario.
Una combinazione che mescola musica, spettacolo e danza, con profili molto diversi tra loro ma complementari.
Nel cast della serata spicca anche la presenza di Alessandro Cattelan, in un ruolo ancora non definito, ma destinato a ritagliarsi spazio.
Chi sono i concorrenti e come sono divise le squadre?
Saranno 17 gli allievi in gara, suddivisi in tre squadre guidate dai professori storici del programma.
- Il team di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo schiera cantanti e ballerini emergenti pronti a farsi notare.
- La squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi punta su una formazione più tecnica e competitiva.
- Il gruppo di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini propone un mix tra talento e versatilità artistica.
Una divisione che promette dinamiche accese e confronti serrati fin dalla prima puntata.
Ospiti, direzione artistica e debutto: cosa aspettarsi dal serale
La prima serata vedrà la partecipazione del duo comico Pio e Amedeo, mentre la super ospite musicale sarà Annalisa, pronta a presentare il nuovo singolo “Canzone estiva”.
La direzione artistica resta nelle mani del coreografo internazionale Stéphane Jarny, per il sesto anno consecutivo, garanzia di uno spettacolo visivamente curato e competitivo.
Alla guida del programma, come sempre, Maria De Filippi, con la produzione firmata Fascino Pgt per Mediaset.
Il debutto del 21 marzo si preannuncia quindi come un passaggio chiave: tra nuovi equilibri in giuria e talenti emergenti, Amici 25 punta a confermarsi protagonista del prime time italiano. In puntata ci sono stati i primi due eliminati – Opi e Michele – mentre al ballottaggio finale sono andati Emiliano e Antonio.