Amici 25, Amadeus torna in giuria: ecco cosa cambia davvero nel serale

Amadeus

Perché Amadeus è il nuovo giudice del serale di Amici 25?

Adesso è ufficiale: Amadeus sarà uno dei giudici del serale di Amici 25. La conferma arriva direttamente dai canali social del programma, con un video che mette fine a giorni di indiscrezioni e “indizi” disseminati ad arte.

Il conduttore accetta simbolicamente la celebre felpa dorata, entrando così nel cuore del talent show più seguito della televisione italiana. Un ingresso che non passa inosservato e che rafforza ulteriormente il peso mediatico del serale.

La nuova edizione prenderà il via sabato 21 marzo in prima serata su Canale 5, con una giuria rinnovata e un cast pronto a darsi battaglia.

Gli indizi svelati: SpongeBob, cavalli e zaino

Nel video di annuncio, Amadeus ha chiarito il significato degli oggetti che avevano alimentato il toto-nomi.

SpongeBob, ad esempio, non era un riferimento casuale: “Era il cartone animato preferito di mio figlio quando era piccolo”, ha spiegato, aggiungendo che il pupazzo è diventato un portafortuna durante i suoi cinque Festival di Sanremo.

Il cavallo, invece, richiama le sue radici personali: “Sono cresciuto insieme ai cavalli, fanno parte della mia famiglia”.

Infine lo zaino, elemento ricorrente nella sua immagine pubblica: un vero e proprio “kit di sopravvivenza”, simbolo della sua abitudine a non lasciare nulla al caso.

Un racconto che umanizza il personaggio e costruisce una narrazione coerente con il suo stile televisivo.

L’ingresso in giuria e il siparietto con Maria De Filippi

Nel filmato compare anche Maria De Filippi, che consegna ad Amadeus la felpa da giudice con una frase che suona come un’investitura: “Anche tu non sei allievo ma giudice”.

La risposta del conduttore è in perfetto stile Amadeus: ironica e misurata. “La metto nello zaino, ‘Amici’ fa parte delle cose importanti”.

Un passaggio che sottolinea il valore simbolico del programma e il peso della scelta.

Com’è composta la giuria di Amici 25?

Con l’ingresso di Amadeus, la giuria del serale di Amici cambia assetto e diventa a quattro. Accanto a lui ci saranno Gigi D’Alessio, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario.

Una combinazione che mescola musica, spettacolo e danza, con profili molto diversi tra loro ma complementari.

Nel cast della serata spicca anche la presenza di Alessandro Cattelan, in un ruolo ancora non definito, ma destinato a ritagliarsi spazio.

Chi sono i concorrenti e come sono divise le squadre?

Saranno 17 gli allievi in gara, suddivisi in tre squadre guidate dai professori storici del programma.

Il team di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo schiera cantanti e ballerini emergenti pronti a farsi notare.

schiera cantanti e ballerini emergenti pronti a farsi notare. La squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi punta su una formazione più tecnica e competitiva.

punta su una formazione più tecnica e competitiva. Il gruppo di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini propone un mix tra talento e versatilità artistica.

Una divisione che promette dinamiche accese e confronti serrati fin dalla prima puntata.

Ospiti, direzione artistica e debutto: cosa aspettarsi dal serale

La prima serata vedrà la partecipazione del duo comico Pio e Amedeo, mentre la super ospite musicale sarà Annalisa, pronta a presentare il nuovo singolo “Canzone estiva”.

La direzione artistica resta nelle mani del coreografo internazionale Stéphane Jarny, per il sesto anno consecutivo, garanzia di uno spettacolo visivamente curato e competitivo.

Alla guida del programma, come sempre, Maria De Filippi, con la produzione firmata Fascino Pgt per Mediaset.

Il debutto del 21 marzo si preannuncia quindi come un passaggio chiave: tra nuovi equilibri in giuria e talenti emergenti, Amici 25 punta a confermarsi protagonista del prime time italiano. In puntata ci sono stati i primi due eliminati – Opi e Michele – mentre al ballottaggio finale sono andati Emiliano e Antonio.