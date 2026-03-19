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Andreas Muller contro gli haters: “Insultano le mie figlie”, lo sfogo che cambia tutto

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 19 Mar, 2026 - ore: 23:59 #Andreas Muller, #Caterina Balivo, #Veronica Peparini
Andreas Muller e Veronica PepariniAndreas Muller e Veronica Peparini

Perché Andreas Muller ha deciso di parlare degli attacchi social?

Gli attacchi sui social li aveva previsti. Le offese rivolte alle figlie, no. Andreas Muller rompe gli schemi e racconta in tv un lato oscuro della notorietà che va oltre la critica: l’odio che colpisce anche i bambini.

Ospite a La Volta Buona, il ballerino ha spiegato come l’esposizione mediatica comporti inevitabilmente giudizi e polemiche. Ma questa volta il bersaglio non è solo lui, bensì le sue figlie, Ginevra e Penelope, nate dalla relazione con Veronica Peparini.

E qui, per Muller, si supera il limite.

Lo sfogo: “Su di me accetto tutto, ma sui figli no”

Per anni ha scelto il silenzio. Niente repliche, niente polemiche. Una linea mantenuta “per educazione e professionalità”, ha spiegato.

Poi è cambiato qualcosa. La paternità.

“Da quando sono papà mi sento diverso”, ha raccontato, sottolineando come oggi non sia più disposto a tollerare certi attacchi. Le accuse sulla carriera – dal presunto favoritismo legato alla relazione con Veronica Peparini fino ai commenti sul suo percorso ad Amici – fanno ormai parte del gioco.

Ma quando gli insulti colpiscono le bambine, la questione diventa personale. E intollerabile.

Il punto più basso: gli insulti alle bambine

Il passaggio più duro arriva proprio qui. Muller racconta di commenti offensivi rivolti direttamente alle figlie, con parole che lui stesso definisce inaccettabili.

A colpirlo non è solo il contenuto, ma anche chi li scrive: spesso adulti, persino genitori. Un elemento che rende la vicenda ancora più inquietante.

Un corto circuito dei social dove la critica si trasforma in accanimento e dove, secondo il ballerino, si perde completamente il senso del limite.

L’intervento di Caterina Balivo: “Non mostratele più”

In studio, Caterina Balivo interviene senza filtri. Il consiglio è netto: proteggere le bambine anche rinunciando alla loro esposizione pubblica.

“Non mostratele più”, dice, evidenziando quanto possa essere pesante leggere certi commenti.

Muller non si tira indietro e ammette una certa ingenuità iniziale: condividere momenti familiari sui social era per lui naturale, spontaneo. Oggi, però, quella leggerezza si scontra con una realtà diversa.

La relazione con Veronica Peparini e i pregiudizi

Accanto agli attacchi personali, restano i giudizi sulla sua storia con Veronica Peparini. Una relazione spesso al centro di polemiche e insinuazioni.

C’è chi continua a sostenere che il suo successo sia legato proprio a quel legame. Un ritornello che Muller conosce bene e che, col tempo, ha imparato a gestire.

Ma rispetto al passato, oggi la prospettiva è cambiata: il lavoro non è più al centro di tutto.

La svolta: “Le mie figlie sono la priorità”

La nascita di Ginevra e Penelope ha ridefinito completamente le priorità del ballerino.

“Mi hanno riportato con i piedi per terra”, racconta. Una trasformazione che lo ha reso più consapevole, più protettivo e meno disposto a ignorare ciò che accade.

La famiglia diventa il punto fermo, il filtro attraverso cui leggere anche il mondo dei social.

Oltre gli haters: una nuova consapevolezza

Il racconto di Muller va oltre lo sfogo personale. È il ritratto di una generazione di personaggi pubblici che si confronta ogni giorno con un’esposizione totale, senza protezioni.

E se prima bastava ignorare, oggi non è più sufficiente.

Perché quando il bersaglio diventano i figli, il confine tra pubblico e privato si rompe. E il prezzo da pagare diventa troppo alto.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

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