Andreas Muller contro gli haters: “Insultano le mie figlie”, lo sfogo che cambia tutto

Andreas Muller e Veronica Peparini

Perché Andreas Muller ha deciso di parlare degli attacchi social?

Gli attacchi sui social li aveva previsti. Le offese rivolte alle figlie, no. Andreas Muller rompe gli schemi e racconta in tv un lato oscuro della notorietà che va oltre la critica: l’odio che colpisce anche i bambini.

Ospite a La Volta Buona, il ballerino ha spiegato come l’esposizione mediatica comporti inevitabilmente giudizi e polemiche. Ma questa volta il bersaglio non è solo lui, bensì le sue figlie, Ginevra e Penelope, nate dalla relazione con Veronica Peparini.

E qui, per Muller, si supera il limite.

Lo sfogo: “Su di me accetto tutto, ma sui figli no”

Per anni ha scelto il silenzio. Niente repliche, niente polemiche. Una linea mantenuta “per educazione e professionalità”, ha spiegato.

Poi è cambiato qualcosa. La paternità.

“Da quando sono papà mi sento diverso”, ha raccontato, sottolineando come oggi non sia più disposto a tollerare certi attacchi. Le accuse sulla carriera – dal presunto favoritismo legato alla relazione con Veronica Peparini fino ai commenti sul suo percorso ad Amici – fanno ormai parte del gioco.

Ma quando gli insulti colpiscono le bambine, la questione diventa personale. E intollerabile.

Il punto più basso: gli insulti alle bambine

Il passaggio più duro arriva proprio qui. Muller racconta di commenti offensivi rivolti direttamente alle figlie, con parole che lui stesso definisce inaccettabili.

A colpirlo non è solo il contenuto, ma anche chi li scrive: spesso adulti, persino genitori. Un elemento che rende la vicenda ancora più inquietante.

Un corto circuito dei social dove la critica si trasforma in accanimento e dove, secondo il ballerino, si perde completamente il senso del limite.

L’intervento di Caterina Balivo: “Non mostratele più”

In studio, Caterina Balivo interviene senza filtri. Il consiglio è netto: proteggere le bambine anche rinunciando alla loro esposizione pubblica.

“Non mostratele più”, dice, evidenziando quanto possa essere pesante leggere certi commenti.

Muller non si tira indietro e ammette una certa ingenuità iniziale: condividere momenti familiari sui social era per lui naturale, spontaneo. Oggi, però, quella leggerezza si scontra con una realtà diversa.

La relazione con Veronica Peparini e i pregiudizi

Accanto agli attacchi personali, restano i giudizi sulla sua storia con Veronica Peparini. Una relazione spesso al centro di polemiche e insinuazioni.

C’è chi continua a sostenere che il suo successo sia legato proprio a quel legame. Un ritornello che Muller conosce bene e che, col tempo, ha imparato a gestire.

Ma rispetto al passato, oggi la prospettiva è cambiata: il lavoro non è più al centro di tutto.

La svolta: “Le mie figlie sono la priorità”

La nascita di Ginevra e Penelope ha ridefinito completamente le priorità del ballerino.

“Mi hanno riportato con i piedi per terra”, racconta. Una trasformazione che lo ha reso più consapevole, più protettivo e meno disposto a ignorare ciò che accade.

La famiglia diventa il punto fermo, il filtro attraverso cui leggere anche il mondo dei social.

Oltre gli haters: una nuova consapevolezza

Il racconto di Muller va oltre lo sfogo personale. È il ritratto di una generazione di personaggi pubblici che si confronta ogni giorno con un’esposizione totale, senza protezioni.

E se prima bastava ignorare, oggi non è più sufficiente.

Perché quando il bersaglio diventano i figli, il confine tra pubblico e privato si rompe. E il prezzo da pagare diventa troppo alto.